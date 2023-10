Arrancan las obras de rehabilitación del fuerte de San Damián en Ribadeo

Las obras que finalizarán con la mejora y modificación del fuerte de San Damián de Ribadeo, que cuentan con un presupuesto de 150.000 euros aportados por la Diputación Provincial de Lugo, acaban de comenzar y, una vez que finalicen, comenzará una fase igualmente importante que será la de llenar de contenido estas instalaciones.

Por ahora en lo que se está trabajando con más fuerza es en la creación de un centro de interpretación que sirva para conocer mejora la historia de este edificio tan singular y tan cargado de historia propia como los distintos hallazgos localizados entorno a la ría de Ribadeo y que por sí solos explican una gran parte de la historia del propio Ribadeo.

Se da la circunstancia de que el fuerte de San Damián cumplirá 400 años en año próximo y es por ello que se está trabajando intensamente ya desde el anterior mandato en tratar de ponerlo al día. En ello destaca el trabajo desarrollado a título individual por el secretario de la Sociedad de Estudios Históricos de Galicia y ribadense, Alberto Paraje, quien realizó importantes estudios acerca de la historia del fuerte.

En lo que toca a estas obras en concreto, el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, destacó la importancia de ahondar en la “interlocución con todas as administracións. Queremos seguir xestionando, seguir falando e conservando as boas relacións coa Xunta, coa Deputación e tamén co goberno do Estado. A nosoutros o que nos interesa é que veña orzamento para Ribadeo, iso é o realmente importante”.

También apuntó que como se demuestra ahora en lo que respecta al fuerte de San Damián quieren continuar en la línea del gobierno municipal anterior del BNG “porque estamos na mesma liña de conservar o patrimonio, ese legado que nos foi entregado gratuitamente. E xa estamos a traballar para mellorar un edificio singular e moi importante, a conservar e a potenciar desde o punto de vista da cultura”.

En cuanto a las obras propiamente dichas, indicó se van a eliminar barreras arquitectónicas para facilitar el acceso al interior del edificio y también se eliminará toda la maleza que hay en el perímetro “porque realmente era vergoñento a imaxe que se trasladaba de abandono e imos deixar de dala, imos reelaborar a estrutura da cuberta do baluarte existente e vamos retellar o edificio. Reparamos tamén os parámetros verticais exteriores da nave principal e vamos volver pintar. Actuaremos para eliminar todas as filtracións de auga nos distintos puntos que están a introducir humidades. Tamén se delimitará todo o foso, todo o perímetro, con madeira, iluminarase o exterior do edificio, algo que vai enxalzar o propio forte e vamos dotar de electricidade o inmoble”.