Arrancan en el cruce de Gralleira y Ribela las obras de las rotondas en la N-642 en Foz

La construcción de dos rotondas en la N-642 a su paso por la parroquia de Cangas, en Foz empezaron este miércoles en el cruce que da acceso a los barrios de Gralleira y Ribela.

"Estamos satisfeitos polo inicio destes traballos", asegura el alcalde focense, Fran Cajoto, "este punto no que se inician as obras permitirá facer as incorporacións en todos os sentidos e garante a accesibilidade a dous dos barrios máis poboados de Cangas".

La otra rotonda proyectada está en el cruce de la Nacional con la carretera de Ferreira y con el acceso al centro cívico y a la iglesia de Cangas, un punto de concentración de accidentes en la Nacional.

El proyecto de ambas rotondas, aprobado en mayo de 2023, cuenta con una inversión de 720.875 euros y servirá para mejorar la seguridad en la carretera que vertebra la costa.