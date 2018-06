Arranca el verano con las competencias de seguridad en As Catedrais sin aclarar

El cruce de comunicaciones entre las administraciones central como titular de Costas, autonómica y local a propósito de las competencias para delimitar las competencias de cada cual en la playa de As Catedrais puede acarrear cambios en la gestión de la misma. En este momento está pendiente de resolverse la cuestión de qué tiene que ocuparse cada cual después de que Costas y Xunta de Galicia se manifestasen de forma opuesta en torno a la responsabilidad de cada una de ellas en el arenal. El Concello está acabando su propio informe.

Por el momento, está en el aire si a partir del domingo, día en que se inicia el control de acceso de 4.812 personas diarias a la playa, se cerrarán dos cuevas al público en marea baja como se hizo durante los puentes del mes de mayo. Desde la Consellería de Medio Ambiente ya dejaron claro que por su parte no procederán a dicho cierre y remarcaron que "a praia está en zona de dominio público e como tal é competencia da Dirección General de Costas, polo que nós non temos as competencias necesarias para proceder ao peche desas furnas. De facelo, tería que facelo Costas".

Asimismo, recordaron que en su caso lo que harán a partir del domingo "é controlar o número de visitantes para que non aconteza como en anos anteriores e se xunten alí dez ou doce mil persoas nun día, como xa sabemos que pasou noutras ocasións" y aplicarán de nuevo el filtro de las 4.812 personas diarias como capacidad de carga máxima del arenal.

Al margen del posicionamiento de la Xunta falta por saber qué hará Costas. El Gobierno central solo se pronunció para descargar sobre la Xunta y el Concello las competencias sobre seguridad en el arenal, mayormente sobre la Xunta, pero no volvieron a hacer manifestaciones desde que el Gobierno gallego emitió un informe volcando totalmente sus competencias y responsabilidad en el organismo dependiente de Madrid.

Según indicaron desde el Ministerio de Medio Ambiente hace dos semanas, un equipo de abogados del Estado elaboró un informe al respecto de este asunto.

La Xunta sí indicó que el personal de la empresa que controla el pase de la gente a la playa seguirá ofreciendo consejos a los visitantes para que estén atentos en algunas zonas de la playa que pueden resultar peligrosos.

El Concello, a través del alcalde, Fernando Suárez, recordó que en su caso se encarga del servicio de socorrismo "cuns fondos moi reducidos que aporta a Xunta e o resto con fondos propios".

Suárez Barcia ya dejó claro que la decisión que se tome al respecto de este asunto debe ser considerada de forma genérica, es decir, que tiene que valer para cualquier playa de cualquier municipio y para cualquier ayuntamiento, no solo para As Catedrais y el Concello de Ribadeo en concreto.

AHORA. En este momento Costas se ocupa de la mayor parte de cuestiones del entorno. Así, en el momento en que en los baños que hay junto a los acceso a As Catedrais se recaude más dinero del que cuestan al Concello, los beneficios irían a parar el ente del Gobierno central. También recauda el dinero de los vendedores de artesanía que se colocan allí.