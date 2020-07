Arranca julio con socorristas en casi todos los concellos y quejas a la Xunta

Arranca el mes de julio, en principio con buen tiempo hasta este jueves, y lo hará con el servicio de socorrismo funcionando de forma algo irregular y con bastantes carencias que hacen que se convierta en un servicio problemático y que está generando algunos enfrentamientos entre los alcaldes mariñanos y la Xunta de Galicia.

Los regidores lamentan amargamente la disminución de la aportación autonómica para una materia que, aseguran, es de su plena competencia e indican que esto hará que les resulte imposible mantener los servicios completos de las playas e incluso algunas banderas azules. Además, censuran los actuales criterios para obtener la titulación necesaria, que fueron modificados "tan al alza" que ahora es muy complicado encontrar gente con los cursos adecuados para poder trabajar en este sector en verano.

El endurecimiento de las exigencias para trabajar como socorrista hace que sea más complicado dar con candidatos aptos

En el municipio de O Vicedo el alcalde, el popular Jesús Novo indicó que tienen tres socorristas y que los tres van a trabajar en Xilloi. Explicó que lo decidió así "porque o ano pasado tivemos a bandeira azul en Abrela e este ano imos conservala para Xilloi. Imos ir alternando porque non temos socorristas dabondo para as dúas. Non hai, así que optamos por este modelo".

En el municipio vecino de Viveiro la alcaldesa, la socialista María Loureiro, explica que esa carencia de socorristas es la que hará que por el momento las playas de este concello no dispongan de este servicio, que comenzará a funcionar el próximo día 15.

En el concello de Xove el popular Demetrio Salgueiro explicó que en principio la fecha que se pusieron para abrir fue el día 7, pero al mismo tiempo indicó que "esto é algo orientativo". La explicación es que están acabando una serie de obras de reparación de los locales que utilizan tanto los socorristas como el personal de vigilancia y sanitario y que van a esperar a tener las obras terminadas de forma definitiva.

Salgueiro apuntó que aunque la fecha marcada sea el 7 de julio "é probable que abramos uns días antes. Gustaríame cara o fin de semana e é posible que si".

En el municipio de Cervo el servicio de socorrismo lleva funcionando ya un tiempo en la playa de O Torno (en la foto) con personal del que se encarga el propio Concello. Concretamente desde finales del mes de mayo. El resto para las otras playas lo hará de cara a la semana próxima.

En Burela arranca el servicio este miércoles con seis socorristas que son los que aportó la Xunta al municipio, aunque el alcalde, Alfredo Llano, señaló que esperan contratar más "de xeito que a incorporación ao servicio se irá facendo en dúas fases distintas". Recuerda que tienen varias banderas azules y que quieren garantizar los servicios en las playas en los que sea posible. En las que no, indica, no las izarán para evitar que en años sucesivos se queden también sin ellas.

Las playas del municipio de Foz contarán con catorce socorristas, aunque al cierre de esta edición no estaba totalmente claro con cuántos iniciarían este miércoles la jornada. Podrían ser ocho y los seis contratados por el Ayuntamiento hacerlo más adelante. El alcalde, el socialista Fran Cajoto, explicó que están pendientes de solucionar el papeleo administrativo de los socorristas que contrataron ellos para incorporarlos, aunque podrían tardar un día.

Asimismo, el regidor focense explicó que este año habrá servicio de socorrismo en A Rapadoira, Llas, Peizás, Polas, Xuncos y Areoura, aumentando por lo tanto una playa con respecto a lo que venía siendo habitual, concretamente se incorpora la de Xuncos.

En el concello de Barreiros, el que tiene más kilómetros de playas de la comarca, la alcaldesa Ana Ermida (BNG) contará finalmente con seis socorristas. Ermida apuntó que con ellos cubrirá la playa de Coto y estirará la vigilancia hacia Remior y Acantilado, donde están dos banderas azules. La tercera, correspondiente a Fontela, no la izará.

La regidora barreirense indicó que además habrá personal de vigilancia de tierra para hacer controles vinculados a la normativa vigente por el coronavirus.

En el concello más oriental de la comarca, Ribadeo, el servicio comienza a funcionar este miércoles, aunque el alcalde hará en esta jornada una valoración del mismo.

Los alcaldes de Ribadeo, Barreiros y Burela se mostraron particularmente críticos con la Xunta por el reparto de socorristas. Alfredo Llano recordó que "aquí financiábanse ata quince, e agora estamos nesta situación precaria por parte da Xunta".

En Barreiros, Ana Ermida también criticó el descenso en el apoyo que el Gobierno autonómico hace para este servicio ya que señaló que es algo de competencia autonómica pero que cada vez recae más en los concellos sin que estos perciban compensación alguna. También coincide en este argumento el alcalde de Ribadeo Fernando Suárez, quien avisa de los problemas que esto puede generar.