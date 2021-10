Los arqueólogos localizan tres tumbas cristianas en San Xoán Vello

Las excavaciones en la Cova de San Xoán Vello de Viveiro revelaron en su segunda jornada la existencia de tres tumbas de rito cristiano, unos enterramientos en la antigua iglesia parroquial construida dentro de esta cavidad. Los sondeos también permitieron ver nuevos muros y los arqueólogos creen que puede haber hasta tres niveles de construcción, según avanza la coordinadora del proyecto, la profesora de la USC Rebeca Blanco Rotea.

Una de las tumbas, detalla, está intacta. "Polo tipo de tapa que ten parece que sería da Idade Moderna", dice, mientras que las otras dos "semellan rebentadas por un muro que se constrúe posteriormente sobre elas" y se puede ver parte de su contenido, como "un cráneo roto e varios ósos soltos". Fue en esta zona, en la entrada de la cueva, donde hace unos años hubo una excavación a manos de expoliadores y aparecieron restos óseos que entonces analizó el prestigioso antropólogo forense Fernando Serrulla, quien determinó que eran humanos.

Se trata de tumbas "de rito cristián, orientadas leste-oeste, que serían enterramentos dentro da igrexa", comenta la investigadora, pero de momento se desconoce su datación concreta. "Dános a sensación de que son modernas. No século XVIII deixaron de facerse enterramentos nas igrexas e iso coincide co momento en que se trasladou esta igrexa, co cal serían anteriores, ao mellor do XVI ou XVII", reseña. En esta cata -que quedó paralizada hasta que decidan junto al Concello si continuar a estratos inferiores para tratar de llegar al primer nivel de ocupación- también aparecieron "cerámicas de época moderna, de produción asturiana".

El otro sondeo abierto está al fondo de la cueva, en lo que sería el ábside de la iglesia, donde también tratan de llegar "ás fases iniciais sobre todo para saber en que momento a comunidade cristiá decide facer unha igrexa alí". En este caso ampliaron un metro más la cata y aparecieron dos muros.

Los arqueólogos, que además están actuando en unos muros del exterior en el denominado campanario, toman muestras de distintos elementos para analizar y dicen que por el momento tienen material "para atar a fase moderna", aunque esperan que se conserven restos de épocas anteriores y poder fechar la primera. "Aínda é cedo", apunta Rebeca Blanco, y los resultados de los análisis tampoco se conocerán pronto, "mínimo" en seis meses.

En todo caso la investigadora asegura que San Xoán Vello es un lugar "moi excepcional en Galicia", el único documentado donde se construyó una iglesia -con sus propios muros y techo- dentro de una cueva en el litoral. "Aínda non sabemos por que se constrúe esta igrexa, ten que haber algún motivo para decidir facela alí, nun lugar de tan difícil acceso e conservación", pues recuerda que en la actualidad "toda a zona do cantil estase derrubando" y por ello tratan de documentar "o máximo posible antes de que non se poida chegar ao sitio".