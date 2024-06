Los arqueólogos hallan indicios de un incendio en la aldea sueva de Trigás

El equipo de arqueólogos que excavan la aldea sueva de Trigás, en Mondoñedo, ha localizado diversas piezas quemadas que indican que un incendio arrasó posiblemente toda la estructura de la vivienda que analizan y su contenido íntegro. "As persoas que vivían aquí seguramente terían que marchar porque parece que deixaron todo tal cual estaba, hai pezas que aparecen sobre o propio chan", explica la investigadora Celtia Rodríguez González, que dirige los trabajos.

Los especialistas han ampliado bastante la zona de la prospección con respecto al año pasado. "Apareceron moitas cerámicas nun nivel de queimado, máis restos do forno que está nun contexto doméstico, e os muros da posible casa, polo que temos unha estructura habitacional, estamos traballando no resto da estancia e o chan", indica.

Los fragmentos de cerámica son similares a los documentados en el ejercicio anterior, pero hallaron más cantidad al abrir un espacio mayor de terreno, y además son piezas más grandes. "Temos case a metade dunha peza enteira, sobre todo olas de cociña e almacenamento".

Celtia Rodríguez señala que en un sondeo también descubrieron estructuras negativas. "Hai buratos no xabre, con restos orgánicos que imos mandar a datar. É unha estrutura agraria, non sabemos se alto medieval ou non, pero pode ser unha área de explotación agropecuaria onde elaboraban comida. Son buratos circulares semellantes aos que aparecen noutras aldeas altomedievais, feitos sobre o sustrato natural e cheos de material orgánico e terra. A estrutura de madeira non perdura, porque podrece, o que queda é o burato onde se asentaba".

Los arqueólogos trabajan además en las cercanías de la necrópolis para analizar unas manchas que detectó el georradar, que parecían tener la misma dirección que las tumbas, pero resultaron negativas y les hacen pensar en una zona de almacenamiento. Asimismo, los investigadores han descubierto el hueso de una costilla de cordero, por lo que ya tienen también una idea de la alimentación de los habitantes de la casa.

Celtia Rodríguez destaca que esta excavación permite descubrir "un pedazo máis do mundo rural do século VI, do que en Galicia non hai moita información. Estamos vendo a cotidianeidade das persoas que viviron aquí na época sueva, da que case non se sabe nada".

Visita guiada este jueves

El equipo ofrece mañana una visita guiada y abierta al público. Los interesados deberán estar a las cuatro de la tarde en la iglesia de San Vicente de Trigás.

Los trabajos de excavación, que continuarán hasta el próximo viernes, cuentan con la colaboración del Concello de Mondoñedo con asesoramiento del arqueólogo municipal Abel Vigo, así como de la arqueobotánica Leonar Peña Chocarro, del CSIC de Madrid, que analiza la flora del Alto Medieveo que se localiza en el yacimiento.

Esta intervención se vincula al proyecto ‘Ecoloxías e economías locais na Alta Idade Media” (Ecoloc), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y al estudio Arpamed, financiada por la Agencia Estatal de Investigación a través del Plan Nacional de Generación del Conocimiento 2020.