Los arqueólogos encuentran en Os Moutillós otra vivienda medieval

El equipo de arqueólogos contratado por el Concello de O Vicedo finalizó la última etapa de excavaciones en el yacimiento de Os Moutillós, junto a la playa de San Román, y en la Illa Coelleira. En el primer lugar pudieron certificar su ocupación desde la Edad de Hierro hasta la Edad Media -en la última cata abierta encontraron una vivienda medieval y materiales de la misma época- mientras que en la isla comprobaron que el monasterio del siglo XI "es mucho más grande" de lo que se pensaba.

El director de la excavación, Iñaki Sagredo, explica que en Os Moutillós abrieron "una cata nueva en la zona este del yacimiento" en la que encontraron parte de "una vivienda rectangular", cuya extensión falta por delimitar. "Hay unas paredes que se ve claramente que es la planta, una zona que parece la puerta y otra que parece un banco", explica, y añade que junto a estas estructuras encontraron «cerámica medieval de color negro, característica, que ya nos había salido en otros lugares», además de "muchos clavos de tipo cabeza cuadrada que corresponden a una puerta" y "restos de fauna, de la que se alimentaban, a base de pescado". Sagredo defiende la puesta en valor de este espacio y la elaboración de material explicativo para que la gente pueda comprender lo que albergó a lo largo de los siglos, desde un castro a las edificaciones medievales.

En cuanto a la Illa Coelleira, su objetivo era conocer más acerca del antiguo monasterio. "Las excavaciones de este año han dado con un muro que permite avanzar en la planta del templo y da la sensación de que es mucho más grande de lo que pensábamos", comenta, y recuerda que hasta ahora creían que era de unos 15 metros, pero seguramente serán más. "Falta concretar la longitud total, las anchuras, todavía nos falta mucho por excavar", dice Iñaki Sagredo, que cree que este monasterio "tenía su importancia".

Junto a este edificio había "unas viviendas asociadas" y los arqueólogos también estudiaron "unas terrazas de cultivo", de las que recogieron muestras para poder "realizar en el futuro un estudio de paleontología, para saber la vegetación que había en la Edad Media en esta zona".

La presencia vikinga sigue sin estar confirmada

Estas excavaciones empezaron en su día por la posibilidad de que Os Moutillós albergase un asentamiento vikingo, un hecho que aún no ha podido ser confirmado. "Todavía no podemos decir ni que sí ni que no. Hace unos años hicimos unas dataciones de carbones que salieron sobre el siglo IX-X, que encajan con el periodo ya que en el siglo X está documentado que ocuparon toda la costa lucense, pero encontrar evidencias materiales va a ser difícil porque estuvieron poco tiempo, si estuvieron aquí. Tendría que aparecer algo muy característico", reconoce el director de la excavación.

Un lugar importante

En todo caso, reseña que el lugar del yacimiento fue "muy importante como punto de embarcadero y de refugio para los barcos o para el comercio, era un sitio de cierto valor en la Edad Media". A esto se suma su ocupación anterior, desde la Edad del Hierro.