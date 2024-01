Aroa Rodríguez, la gran revelación del Pescados Rubén Burela FSF

El Burela FSF Pescados Rubén completó toda la vuelta inicial de la Primera División femenina sin perder tras su triunfo en el derbi en la pista del Amarelle coruñés, (1-7). Esta trayectoria confirma que el equipo de Julio Delgado no solo quiere asegurar cuanto antes su presencia en el play off por el título —se clasifican los cuatro primeros—, sino que quiere hacerlo desde la atalaya de la clasificación, lo que le permitiría gozar del factor cancha favorable durante todo el play off. Las Guerreiras Laranxas aventajan en cinco puntos al Alcorcón, que parece su rival más peligroso, aunque debe visitar el Vista Alegre en la segunda vuelta después del empate en cancha madrileña de la primera, (1-1).

Una de las grandes sorpresas de esta primera vuelta ha sido la participación de la juvenil lucense Aroa Rodríguez Mosteirín (28-8-2006). Conocida por su nombre de pila, Aroa, llegó a principios de temporada como una apuesta de futuro y ha sorprendido a todos con un rendimiento que le ha hecho ganarse un hueco en la rotación de Julio Delgado en muchos partidos, ofreciendo minutos de calidad y, sobre todo, demostrando que puede ser una pieza muy importante en los próximos años. Aroa anotó su primer gol en la Liga este domingo, en A Coruña, aunque ya había marcado antes en la Champions. "Para mí es un orgullo poder disfrutar de minutos en este equipo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento al entrenador por confiar en mi y a mis compañeras por lo mucho que me ayudan y me arropan en cada entrenamiento y en cada partido", aseguró la jugadora del Pescados Rubén FSF.

Aroa reconoce estar "un poco sorprendida" por todo el protagonismo que está teniendo. "Para mí estar en dinámica de primer equipo en cuanto a entrenamientos ya era un premio, pero poder estar en la rotación y jugar minutos en Primera me llena de felicidad", aseguró.

Una de las cosas que más sorprende de Aroa es su naturalidad en el juego, ya que demuestra un desparpajo impropio de su edad. "Trato de estar lo más tranquila posible, es verdad que antes de los partidos tengo nervios, pero se puede decir que son nervios de los buenos y una vez que entro en la pista para jugar se me olvida el resto y me centro únicamente en lo que tengo que hace", señaló.

La jugadora habló también de la trayectoria del equipo tras concluir la primera vuelta en lo más alto. "Se puede decir que hemos hecho una vuelta casi perfecta, trataremos de seguir en el mismo camino", aseguró la joven, que está deseando ya levantar el primer título con el Burela FSF tras escaparse la Champions. "Fue una decepción grande porque teníamos muchas esperanzas. Ahora tenemos en poco tiempo la Supercopa y confiamos en poder conseguirla. A mí me haría enormemente feliz poder ganar mi primer título con el equipo", dijo.

CONSEJOS DE HERMANO. Aroa procede de una familia de deportistas y su hermano, Pirata, es uno de los mejores jugadores gallegos de fútbol sala. Actualmente milita en el Noia, en la máxima categoría del fútbol sala masculino nacional. Para la jugadora es "todo un referente"y una de las personas que más influye en la. "Me ayuda muchísimo en todo, me da consejos y me apoya constantamente, pero también me corrige cosas para mejorar. Yo trato de escuchar y poner máxima atención en todo lo que me dice porque pese a que todavía es joven lleva ya mucho bagage y trayectoria detrás", afirmó la jugadora, que compagina sus estudios con el fútbol sala, deseando poder dedicarse profesionalmente a este deporte. "Está claro que me encantaría seguir muchos años jugando, pero soy muy joven y me queda muchísimo por aprender", afirmó la jugadora.