El eumés Armando Otero, radicado en Foz desde hace mucho tiempo, lleva año y medio en Suiza. El entrenador de baloncesto está al frente del primer equipo del Sion Básket, que juega en la Tercera División, tras la decisión del club de pedir bajar de categoría administrativamente tras pelear la pasada temporada por el play off de ascenso a Primera. ¿La razón? "Hemos perdido cuatro jugadores titulares porque Sion no tiene universidad y se nos van muchos jugadores", explica el extécnico del Celtas de Foz y de CB Viveiro.

El Sion Básket es un club que está basado en la cantera. De hecho, en la actualidad, solo tienen a un jugador veterano, el pívot, y el resto son jugadores de 17 y 18 años. "Es un club basado en la cantera y por mi trabajo en la formación con los jóvenes me contrataron; la idea es ir sacando jóvenes para el primer equipo, porque ellos no fichan, a no ser que llegue a la ciudad alguien por trabajo", señala.

El club tiene además una gran vinculación con la federación de baloncesto del país helvético. "Este año estamos, por así decirlo, a prueba, y si pasamos este test, pasaremos a depender de la federación, y eso es muy bueno para el club", explica Armando, que también entrena al equipo cadete del Sion Básket.

Sobre su vida en Suiza, Armando señala reconoce que "estoy contento". "Socialmente es lo que podríamos esperar, es un país organizado, donde tú ves que los impuestos sirven para cosas", explica. "Socialmente, tanto a Jessica (su pareja) como a mí nos han acogido muy bien, estamos muy integrados, muy arropados", dice, y cuenta una anécdota. "Antes de venirnos para Foz he recibido detalles de padres de jugadores dándome las gracias por formar a sus hijos". El único pero que le encuentra Otero es "no poder estar aquí, en Foz", subraya.

El técnico gallego también llevó la pasada temporada las selecciones regionales, del cantón de Valais, tanto infantil como cadete, en féminas. "Este año me han dado el proyecto del infantil masculino con un proyecto a tres temporadas", dice. Además, también hace trabajo de tecnificación cuatro días a la semana al mediodía.

Sobre el nivel económico que se ha encontrado, Otero es muy claro. "No hay color, estoy mucho más cubierto que cuando entrené en Primera Femenina y sé que mi salario es mejor que el de mucho entrenadores profesionales en España", dice. "Estoy contento porque vivo de lo que me gusta", explica.

Uno de los aspectos en los que nota diferencia entre el baloncesto en Suiza con respecto a España es la competitividad. "Aquí son más deportivos, menos competitivos, más buenazos; en España tú tratas de ganar como sea, pero aquí no", comenta.

Sobre su día a día en Sion, Armando reconoce que es una persona a la que le cuesta mucho desconectar. "Cuando no estoy entrenando paseo a mi perro por el monte", dice. "Este es un sitio idílico, en un valle de los Alpes, un sitio muy recomendable", comenta. "Yo el paseo con mi perro lo utilizo para pensar cosas, para organizarme", dice. "Sé que puede ser negativo, pero yo no desconecto, siempre estoy dándole vueltas a las cosas", comenta.

Su mujer, Jessica, una persona muy conocida en Foz como hostelera, también tiene un buen puesto. "Empezó haciendo una sustitución en un restaurante y ahora ya es jefa de cocina, por lo que estamos los dos muy contentos", dice. Armando y Jessica han pasado unos días en Foz, también han ido a Pontedeume y Ponferrada, a ver a sus familias, para regresar este martes a Sion, de nuevo, donde Armando tenía entrenamiento con su club.