El Carferlo Viveiro certificó el pasado sábado su ascenso a 1ª Autonómica imponiéndose con contundencia al Meco de O Grove (67-53) y completando así una brillante temporada a la que intentarán ponerle la guinda en las dos últimas jornadas quedando campeones. Los pupilos de Armando Otero (Pontedeume, 1972) dominaron con mano de hierro el Grupo Norte, cediendo tan solo dos derrotas, y en la fase definitiva su solidez como locales les ha servido para apuntalar el cambio de categoría. Es el segundo ascenso en tres temporadas y, al contrario que en la 2015/2016, el preparador de las vivarienses espera que la directiva del club apueste por el grupo que dirige y les permita competir en 1ª Autonómica.



¿Le tardaba confirmar este ascenso?

Pues la verdad es que sí, porque se me quitó un peso de encima. Pese a que teníamos una ventaja importante, estaba un poco preocupado porque no estábamos frescos mentalmente. Creo que llegamos a esta altura de temporada un poco cansados, los chavales estaban ya un poco bloqueados y en los últimos partidos no terminaban de salirnos las cosas del todo.



El ascenso ha sido más que merecido.

Creo que sí, pero ya no solo por este año. Llevamos 3 temporadas dando el do de pecho y siempre en la zona alta. Hace 2 campañas hubo ese ascenso no consumado al final, el año pasado nos quedamos a un partido de subir en la segunda fase, que no hizo honor a nuestra primera parte de la competición, y este año cambiamos una serie de cosas y nos obligamos a intentar estar de nuevo ahí. Creo que es un ascenso muy merecido porque los chavales han trabajado muchísimo. Cada año, teóricamente, tenemos menos plantilla, pero hay gente que ha asumido galones en el propio equipo, como por ejemplo Sebas, que era de los suplentes y ahora se ha convertido en titular por su propio rendimiento. Y después está gente como Pablo Martínez o Félix Ferro, que han mantenido el rendimiento a pesar de la dificultad que conlleva porque son jugadores en los que focalizan mucho la atención los rivales.

¿Ha sido el grupo una de las claves del gran rendimiento del equipo?

Sí, sin duda. Ha habido momentos para todos y hay gente a la que le valoro mucho esos intangibles que nos han aportado. Neira es un buen ejemplo, con canastas importantes en momentos trascendentales. Diego Cao también ha echado una mano muy importante; Humberto, antes de la lesión, por su intensidad y su buen juego en la pista, que nos hizo arrancar en partidos de la primera fase ante rivales directos. No me quiero olvidar tampoco del trabajo de Fabián o de Pepe, que venía de jugar muy poquito y ha mejorado mucho. Chechu también ha mejorado una barbaridad y después tenemos a Piñón, uno de los veteranos, que en algún partido quizá no he sido muy justo con él, pero fue clave en partidos como el del Campus Ourense, en el que marcó 20 puntos. Todos han trabajado muchísimo y hubo partidos en la segunda fase en la que hemos ido a jugar con 7 u 8 jugadores y los hemos sacado adelante. Solo puedo darles un chapó en este aspecto, han respondido con creces a mis exigencias.



Parece que el buen ambiente también ha colaborado.

Ellos son un gran grupo y hemos tenido muchas discusiones, en ocasiones fuertes, porque a todos nos importaba lo mismo. Aquí no se ha borrado nadie en ningún partido, son todos amigos y eso se nota muchísimo. Es, de largo, uno de los mejores grupos que he tenido en los más de 30 años que llevo en este deporte.



Hace dos temporadas, la directiva finalmente decidió que el equipo no saliese en 1ª Autonómica. ¿Qué mensaje le gustaría mandar en este momento?

Creo que merecen que se haga el esfuerzo para salir a competir en 1ª, porque la trayectoria en las últimas 3 temporadas es muy buena, los chavales siempre han estado arriba y han demostrado sobradamente que se lo merecen. Primero, porque se lo han ganado y, segundo, porque la ilusión es lo que mueve a los jugadores en estas categorías. No se les puede quitar la ilusión no intentándolo. Si vemos que el club se mueve, que se hace lo humanamente posible para intentar conseguir salir en 1ª y al final no se dan las condiciones, este grupo está formado por gente muy consecuente y seguro que lo entenderá. Pero creo que no perdonarían que no se intentase.



¿Cuánto dinero puede marcar la diferencia entre salir en 1ª o en 2ª Autonómica?

Pueden ser unos 3.000 euros, básicamente por el tema de los avales de los arbitrajes. A nivel de desplazamientos no va a ser una diferencia importante porque la categoría también está divida entre Norte y Sur. Creo que lo importante es ponerse a trabajar desde ya para intentar colocar unas bases y ver qué se puede hacer para conseguir el dinero e intentar salir en 1ª, algo que también considero que es importante para que las categorías inferiores tengan un referente arriba.

A nivel deportivo, ¿tendrían que reforzarse mucho?

Yo tengo mi propia idea sobre lo que habría que hacer, pero esperaré a que acabe la liga para decirlo. Creo que sería positivo también para toda la zona, pero todavía hay mucho que hablar sobre eso.