Dos surfistas adaptados de A Mariña logran competir en el Abanca Pantín

La comarca de A Mariña estuvo muy bien representada en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022, que se disputó esta pasada semana en el arenal de Valdoviño, por los surfistas Claudia Prieto y Samu Martínez, así como por el entrenador vivariense Uxío Rodríguez, que colaboró en el campeonato logrado por la marbellí Sarah Almagro en surf adaptado.

La vivariense Claudia Prieto, del Viveiro Surf Escola, y el barreirense Samu Martínez, de la Escuela de Surf Picante de Tapia, consiguieron colarse por primera vez en el cuadro de la prueba absoluta de Pantín gracias a su gran participación en el Campionato Galego de surf. Los dos mejores de esta prueba autonómica conseguían el billete y Samuel Martínez, a pesar de sus 15 años, terminó segundo, solo por detrás del oleirense Manuel Fernández. Mientras, Claudia Prieto fue tercera, pero la renuncia de la campeona, Isa Gundín, le abrió las puertas.

"Tivemos dúas deportistas en Pantín e para nós é un éxito tremendo. Unha foi Claudia Prieto, que é unha das surfistas que empezou e medrou na escola. Creo que é a primeira lucense en competir nesta proba e cumpriu así un dos nosos obxectivos, que era chegar a un WQS, que é o máis alto no que se pode competir en España. Para a escola significa moito porque Claudia entrou con 11 anos, pasou por todas as etapas, desde a escola de verán ata chegar ao grupo de rendemento e competición, e agora, oito anos despois, conseguiu estar no máis alto do surfing europeo e mundial, xa que o Pantín Classic é, xunto a outra proba en Canarias, a única que hai deste circuito en España", señala Uxío Rodríguez.

Mientras, Samu Martínez lograba la segunda plaza y el billete, a pesar de su juventud, para codearse con surfistas más experimentados. Los dos, en su estreno en Pantín, quedaron eliminados en la primera manga, pero realizaron un gran papel: "Claudia competiu moi ben e non quedou lonxe da portuguesa Lucía Machado, que era unha das favoritas e tamén quedou eliminada. Destaco sobre todo a súa actitude, xa que non estivo nada nerviosa a pesar de ser a súa primeira participación nunha proba do circuito mundial".

Sarah Almagro también compitió con la escuela de Viveiro. La andaluza es una vieja conocida de Uxío porque el vivariense ya le ayudó en el subcamponato mundial que logró meses atrás en California y volvió a hacer las labores de caddie junto al ferrolano Bruno Martín, que hizo las de fisher. "Estivo unha semana adestrando en Viveiro e competiu con nós na categoría Prone 2. Gañou entre as mulleres quedando segunda na xeral, só superada por un surfista portugués. Poder adestrar con ela foi un exemplo de inclusión para os máis pequenos da escola", destacó Uxío. Si ella se clasifica, la acompañará otra vez a California para luchar por el campeonato.