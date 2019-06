Ocho arenales se suman este verano a la red Praias sen Fume

La red gallega Praias sen Fume, que promueve la Consellería de Sanidade, suma este verano ocho nuevas playas con lo que ya son 18 en siete municipios. A los costeros de Barreiros, Cervo, Foz, O Vicedo, Xove y Ribadeo hay que añadir Mondoñedo que cuenta en esta red con la fluvial de Coto da Recadeira en el río Tronceda.

El concello que más arenales suma este verano es Barreiros, que ya tenía incorporado Coto. Así, entran en el programa Arealonga, As Pasadas, Lóngara, Fontenla-Valea, Acantilado-Remior, San Bartolo y Altar. La alcaldesa barreirense, Ana Ermida, mostró este miércoles su satisfacción por la adhesión de todos estos arenales a la red que había sido solicitada por el anterior gobierno. "Estou de acordo con esta medida, o único que non entendo é o motivo que levou ao anterior goberno a non pedir o ingreso nesta rede da praia da Ría, porque é onde máis nenos hai", aseguró.

El otro concello que incorpora arenal es Cervo. Además de la playa urbana de O Torno ahora se suma la de Cubelas. "Trátase de establecer hábitos de vida saudables e comportamentos medioambientais o máis correctos posible", explica el alcalde, Alfonso Villares, que subraya la importancia de concienciar a la población de que la mejor forma de disfrutar de las playas es hacerlo sin humo, "e, polo menos, se alguén decide fumar que non tire a cabicha na area".

A este respecto, Villares enmarca esta medida dentro de las políticas medioambientales de su gobierno, en las que lleva trabajando los últimos años. "Penso que é algo no que hai que seguir traballando, sobre todo no que ten que ver coa concienciación da poboación e a miña idea é seguir avanzando nisto", añadió.

El resto de arenales que cuentan con este distintivo son los de Xilloi, Abrela, Caolín e Vidreiro en O Vicedo; Esteiro en Ribadeo, A Rapadoira en Foz y Esteiro en Xove.

En este sentido, el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, destacó la buena acogida que está teniendo esta iniciativa para reducir el consumo de tabaco en las playas marítimas y fluviales, que cuenta con 64 concellos y 141 playas adheridas en Galicia. "Trátase dunha medida que é dobremente saudable, para os usuarios e para o medio ambiente, porque axuda a manter máis limpos os areais". También recordó que la adhesión de los municipios y el cumplimiento por parte de los usuarios es voluntario.