El área Rexurbe podría revivir zonas de Ribadeo como San Damián o la iglesia de Virxe do Camiño

La declaración de Área Rexurbe en Ribadeo, la quinta de Galicia, abre la posibilidad a que se recuperen distintos entornos públicos de la localidad para aprovecharlos con diversas finalidades. Así lo explicó este martes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una visita a la villa ribadense donde estuvo acompañada del alcalde, Fernando Suárez.

Vázquez apuntó directamente a que esta declaración recoge una serie de metas entre las que citó explícitamente la potenciación de las zonas verdes del entorno de Virxe do Camiño, junto a la capilla del mismo nombre, "que é un inmoble que podería servir coma sala de exposicións ou centro cultural", apuntó la conselleira, quien se refirió también la reparación de las patologías que afectan al fuerte de San Damián, "un elemento declarado ben de interese cultural" que considera que se puede aprovechar mejor de lo que se está haciendo hasta el momento.

En cuanto al área Rexurbe propiamente dicha, la conselleira explicó que abarca un ámbito de 407.000 metros cuadrados en donde se identificaron 1.059 edificios y 1.390 viviendas "e é coincidente co ámbito do Plan especial de protección e rehabilitación do conxunto histórico, aprobado polo Concello en maio de 2021 e financiado nun 90% con 381.500 euros pola Consellería de Medio Ambiente". También recordó que otro objetivo que van a perseguir es "abrir o centro histórico ao porto, mediante a rexeneración dos espazos verdes, e adecualo aos distintos sectores de idade de poboación e sobre todo para conectalo co mercado local e de servizos". Asimismo, destacó que las acciones que se hagan se complementarán con las que se emprendan al abrigo del Área de Rehabilitación Integral (Ari) de Ribadeo y Rinlo.

TRABAJO INTENSO. El alcalde ribadense, Fernando Suárez, agradeció la visita de la conselleira y la declaración de Área Rexurbe, así como la aprobación del Peprich, ambos "novos pasos que pretendemos dar precisamente para actuar naqueles ámbitos que nos parece que están máis degradados e que soamente coa iniciativa privada é difícil que se recuperen".

El alcalde puso como ejemplo el barrio de Cabanela "onde naceu Ribadeo aló polo século XII e que está nunha situación de tremenda ruína, nun estado lamentable desde hai decenios. Polo tanto espazos como este son propicios para que, con esta iniciativa Rexurbe, entre varias administracións poidamos impulsalo tamén contando coa iniciativa privada".

Suárez Barcia también apuntó que ahora "temos varias cuestións que facer, como un plan de dinamización, co que nos poñeremos inmediatamente".