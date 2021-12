El Área Rexurbe de Ribadeo permitirá abrir el centro histórico de la villa al puerto conectándolo con el mercado local y de servicios mediante la regeneración de espacios verdes, zonas que se potenciarán en la Rúa Virxe do Camiño y junto a su capilla, inmueble que se baraja para una sala de exposiciones o centro cultural, además de reparar las patologías que presenta el castillo de San Damián, declarado Bien de Interese Cultural (BIC).

El Concello contará con un modelo elaborado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo para redactar el plan de dinamización, indica la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. El Área Rexurbe abarca 407.000 metros cuadrados con 1.059 edificios y 1.390 viviendas, un ámbito coincidente con el del Peprich recientemente aprobado por el Ayuntamiento, entidad que deberá indicar el coste de las actuaciones y la financiación de las mismas. Incluye medidas de dinamización social, demográfica y económica, amén de la recuperación edificatoria y urbanística.

ALCALDE. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, expresó la satisfacción del gobierno local por esta declaración con la que el Concello quiere dar "un paso máis", por lo que el pleno solicitó al Consello da Xunta hacerla realidad para "converter este casco antigo nun modelo a seguir mellorando".

Suárez Barcia destaca el trabajo hecho en los últimos años en rehabilitación de espacios públicos y de viviendas particulares. Su intención es "impulsar a rehabilitación e a recuperación de determinados espazos que doutro xeito sería moi improbable que se modernizasen a curto ou a medio prazo. De aí que con esta Área Rexurbe, que contará con fondos do Concello, a Xunta e o Estado, poderemos facer melloras no forte de San Damián, no xulgado de paz, no ámbito de Cabanela ou mesmo na capela da Virxe do Camiño e os arredores".

El regidor señala que la filosofía del Ari cambiará a la del Rexurbe, lo que incrementará las cuantías y porcentajes de ayuda para la rehabilitación en todo el casco histórico, también para los propietarios de inmuebles. "É algo moi importante, que poucos concellos de Galicia teñen e Ribadeo quíxose sumar tamén a este tren".