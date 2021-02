El área de O Rei das Tartas ofrece duchas gratis todo el año a camioneros

El área de servicio de O Rei das Tartas, ubicada al pie de la Autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por Abadín, ofrece servicios gratuitos, como duchas, durante todo el año a los camioneros que se detienen en la zona. El gerente, Carlos Folgueira, asegura que intentan "apoialos en todo momento, porque sabemos que están pasando por tempos difíciles. Ademais das duchas teñen á súa disposición tódolos pratos da nosa variada carta, o menú do día e café, todo para levar, porque agora o restaurante non está aberto polas restriccións actuais, pero así polo menos poden comer algo quente, aínda que sexa no propio camión, porque senón teñen que estar tódolos días a base de bocadillos e diso cansanse e protestan, como é lóxico".

Folgueira explica que también cuentan con servicio de supermercado, que registró un incremento de las ventas, dado que su estación de servicio es la única en la que pueden parar desde Gijón hasta A Coruña. Asimismo venden las típicas tartas de la casa, así como otras características de las áreas de servicio, abanderada de Repsol, que asimismo tiene servicios de lavado y aspiración de camiones y de turismos en sus 15.000 metros de superficie.

Entre los servicios más utilizados por los camioneros se encuentran las duchas. "Agradecen moito que sexan de balde, porque pasan moitas horas no camión. Por iso intentamos darlles un trato moi persoal, é unha forma de que se sintan como na casa. Temos moitos clientes habituais do sector e sempre intentei axudarlles para que se atopen a gusto".

El empresario indica que están "intentando aguantar o negocio, tratando de que isto pase o antes posible". Con vistas al futuro Carlos Folgueira negocia con varias empresas interesadas la instalación de varios puntos de recarga eléctrica para vehículos en el área de servicio. "É algo importante para a zona, onde non hai case, e tamén estamos pensando en ampliar máis a zona de aparcamento coa compra de fincas lindeiras, porque hai momentos nos que non hai prazas para estacionar, sobre todo de noite", reconoce.

Más adelante, sus planes de expansión pasan por crear un aparcamiento de varias plantas, abrir un hotel y ampliar el restaurante, pero todo será "se as cousas melloran", indica el mindoniense.