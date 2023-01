"A área da Fervenza reflicte ben o ambiente mindoniense"

A área recreativa da Fervenza é un lugar privilexiado a carón do río Tronceda, un dos afluentes do Masma. O cauce fluvial e a súa fervenza convértena nun espazo natural especial. Manuel Pardo, transportista e presidente da asociación cultural Xoldra, destaca o espazo natural en si mesmo, sobre todo a fervenza "que é o seu principal atractivo", pero tamén pon en valor o aspecto social que hai ao seu arredor. "Eu recordo de toda a vida as xuntanzas de xente de todas as idades nese entorno para desfrutar ao aire libre, o que reflexa bastante o que é o ambiente mindoniense, todos con todos, compartir e desfrutar", asegura Manuel.

"Fíxose un pozo natural pola erosión das pedras e tamén hai dúas piscinas artificiais e merendeiros e agora tamén se renovou un porche de madeira no que hai mesados e bancos para poder facer alí comidas ou, simplemente reunirse", explica Manuel, que destaca que ao longo do tempo foron moitas as cuadrillas de amigos que organizaron xuntanzas alí. "Nós mesmos como Xoldra organizamos comidas alí de cando en vez", engadiu.

Neste senso, Manuel tamén destaca o traballo dos veciños de Coto e de Viloalle para manter a área recreativa en bo estado. "Está aberta a que todo o mundo desfrute dela, pero é importante coidar o espazo", di, a onde se achega tamén moita xente de fóra "que moitas veces nos abre os ollos dos lugares marabillosos que temos aquí, aínda que quero pensar que nós tamén somos conscientes diso".

Dadas as súas características o verán é a época do ano ideal para achegarse a esta zona. "Está a uns cinco minutos en coche do casco histórico, polo que tamén é un lugar accesible e cómodo para chegar", sinala Manuel, que destaca que aínda que non é un dos lugares máis turísticos do municipio, "é un punto que si recibe bastante visitas porque é perfecto para pasar o día".

El recordao dende que era neno, "cando íamos en bicicleta e andabamos polo río e polas pedras pasando o día".