Arde una procesadora en el monte de la parroquia ribadense de Cedofeita

Sobre las dos de la tarde de este sábado saltó el aviso de un incendio en una procesadora que estaba trabajando en un monte de la parroquia ribadense de Cedofeita, concretamente a un kilómetro más o menos de la capilla de San Antonio de Viso. Las llamas calcinaron prácticamente toda la procesadora, de la que solo se salvó el cabezal, pero no afectaron al monte.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del parque comarcal de Barreiros, que recibieron asistencia de la motobomba de Ribadeo, ya que sus camiones no podían acceder al lugar al tratarse de pistas forestales para las que no están preparados. Una vez en la zona emplearon espuma para sofocar el fuego y enfriaron la zona. También acudió una brigada forestal, que permaneció de retén en la zona para vigilar que el incendio no rebrotara, y efectivos de la Guardia Civil.