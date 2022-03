Arde parte de un coche de madrugada en la calle Ollo de Mar de Foz

Un coche estacionado en la calle Ollo do Mar de Foz ardió esta madrugada de martes para miércoles. Un particular alertó del fuego al oír un ruido y asomarse a la ventana viendo llamas en el interior del automóvil. Al percatarse rápido y alertar, facilitó una rápida intervención de los bomberos de Barreiros, que sin embargo no pudieron hacer nada para salvar el vehículo.

El habitáculo interior fue la parte más afectada por el incendio que podría deberse a algún problema eléctrico, dado que tanto el motor como las ruedas se salvaron. La actuación de los bomberos impidió además que el fuego alcanzase otro vehículo aparcado al lado.

El vehículo calcinado. EP

El fuego fue avistado a las cuatro menos cuarto de la madrugada y también fueron movilizados el GES de Cervo, aunque ya estaba apagado cuando llegó; Protección Civil de Foz y la Guardia Civil.