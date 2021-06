Arde la lona que cubría un caseto anexo a una nave del polígono de Fazouro

La lona que cubría un caseto anexo a una nave del polígono de Fazouro, en Foz, ardió este sábado por un fuego declarado a las tres de la tarde. Los dueños, que en el interior tienen una cocina, sofocaron las llamas antes de que llegasen los servicios de emergencia.

Los daños materiales fueron escasos. Un particular alertó al 112, desde cuya central en Galicia movilizaron a los bomberos de Barreiros, la Guardia Civil, Protección Civil, el GES de Cervo y avisaron al 061. La actuación de los medios no fue necesaria, ya que cuando llegaron ya no ardía.