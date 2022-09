"Arde Bogotá es el proyecto de nuestras vidas"

Antonio García es el cantante de Arde Bogotá, una banda de cuatro integrantes que viene pisando fuerte en los escenarios españoles. Hace poco más de dos años que comenzaron a sacar temas y su éxito no ha hecho más que crecer. Se definen a sí mismos como una banda de rock y han pasado de charlar en un bar a no parar de sonar. Actúan el sábado a las 23.30 en el festival burelés.

¿Cómo surge Arde Bogotá?

Es el proyecto de nuestra vida, al que más tiempo le hemos dedicado con diferencia. Más que a nuestros estudios, a nuestras carreras profesionales e incluso más que a algunas relaciones sentimentales. La idea que al principio era un poco festiva y nacida de un bar, enseguida pensamos que había que tratarla con mucha personalidad y eso exigía mucho rigor, trabajar muy duro y sacrificar cosas para poder dárselas a la banda.

¿De dónde sale el nombre?

En Bogotá fue donde primero sonó nuestra música, me fui de viaje al poco de armar las primeras maquetas y lo puse allí con unos amigos. Me dijeron de una forma muy objetiva que me lo tomara en serio porque estaba muy bien. Se lo conté a los compañeros y se nos ocurrió el nombre, como homenaje al primer espaldarazo bueno que habíamos tenido.

¿Cuál es la receta secreta para que en dos años media España sepa quien es Arde Bogotá?

Ha habido hitos en el camino, sitios en los que hemos tenido la suerte de estar y a lo mejor de hacerlo bien. Primero estuvimos en un festival chiquitito emergente, Big Up!, ahí nos vio gente de la industria y empezamos a montar el equipo de Arde Bogotá con los que ahora son nuestros mánagers y nuestra discográfica. De repente ha habido pequeños escalones que hemos tenido la suerte de encontrarnos y creo que llevábamos la preparación suficiente como para hacerlo muy bien, y así hemos ido poco a poco avanzando.

¿Les gusta definir su estilo?

Me gusta decir que somos una banda de rock. Porque es un término muy abierto, muy manido pero también sirve para hacerte una idea de lo que te vas a encontrar y yo creo que eso se corresponde con lo que va a pasar en un concierto de Arde Bogotá.

¿Qué bandas les inspiran?

Son muy evidentes las referencias a Arctic Monkeys, Foo Fighters y a Héroes del Silencio. Luego también hay mucho de Viva Suecia y de Supersubmarina. También cosas de fuera que la gente no verá tanto, pero que están muy presente para nosotros. Hip hop como Kanye West o de divas del pop como Dua Lipa. Siempre hay algo que se impone más, pero eso es lo divertido.

"Seguramente el matiz entre vivir y resistir sea tu independencia"

¿Cuál es el matiz entre vivir y resistir? Como dicen en Cariño.

Muchas veces echas la vista atrás y parece que lo único que hacemos es subsistir, trabajar por lo mínimo e intentar sacar un tiempo para disfrutar de las cosas que te gustan. Creo que el matiz es eso, tener el tiempo, la libertad, la capacidad para hacer las cosas que te dan vida. Seguramente el matiz sea tu independencia.

"Que no te falte el aire" dice Antiaéreo, ¿qué es aquello que consigue quitar el aire a Arde Bogotá?

Diría que a la banda siempre le quita el aliento la respuesta del público. Siempre es muy sobrecogedor cuando sales a tocar y la gente está entregadísima.

¿Es una gratitud para el público?

Uy, es fundamental. La diferencia entre un concierto donde la gente quiere pasárselo bien y la gente que te conoce menos es brutal. El público no sé si tiene claro el poder que tiene sobre el artista.

En Millenial aseguran que "se ha pasado la moda del trap, ¿o me tengo que apuntar?", ¿hay que subirse al carro de las modas?

Me gusta pensar que lo decide el público y que las generaciones conforme van llegando son capaces de agarrarse a tendencias artísticas en función de cómo representan cosas en su propia vida. Esa frase la intento decir de una forma muy irónica porque no creo que el trap sea una moda. También tiene mucha importancia para toda la gente que puede pensar que el trap es una moda y puede criticar las cosas nuevas y sin embargo ser masivas. Algo habrá detrás de que Quédate sea la canción que más se sabe la gente en este momento en este país, algo habrá de genialidad también detrás de eso.

¿Es bueno que el público decida lo que se escucha? ¿Pierde el artista su esencia?

Sí, pero hay que partir de la máxima de que el libro más vendido en España era el de Belén Esteban hace no mucho tiempo. Hay que entender eso siempre, que la forma de llegar a la masa es normalmente por el camino más corto y ya está un poco en el artista hacerlo con un mensaje honesto, proponiendo cosas interesantes, intentando avanzar, creando cosas nuevas, no perdiendo de vista la misión del artista respecto de su arte y hay algunos muy masivos que no lo pierden. Pienso que Rosalía, Tangana o Bud Bunny a pesar de ser masivos, no dejan de tener una inquietud y una preocupación por lanzar un mensaje importante en lo estético y en el contenido. Luego hay una parte del público que siempre va más allá de la fachada y llega a otros sitios diferentes, entonces siempre hay alguien esperando oír un mensaje complejo, diferente e importante. Lo que pasa es que seguramente sean menos que el número de compradores del libro de Belén Esteban, pero que sean menos no los hace menos importantes.

Como artista hay que ser honesto y responder lo que tú como creador sientes que debes decir

¿Da Arde Bogotá ese mensaje?

No lo sé, a mí me gusta siempre pensar que el trabajo que hacemos nosotros es honesto, dice lo que queremos decir y como lo queremos decir. No nos vamos a coartar de hacer algo que nos parezca interesante, divertido o emocionante por el hecho de que se parezca o no a lo que está sonando en la radio o en TikTok. Como artista hay que ser honesto y responder lo que tú como creador sientes que debes decir.

Dice en Cariño "ven a bailar cariño. Una canción de mierda". ¿Qué es una canción de mierda?

Hay muchas canciones de mierda, Cariño es una canción de mierda. Un músico o una banda tiene que tener sitio para hacer canciones profundas y sesudas, como creo que puede ser Exoplaneta o Millenial y hacer canciones de mierda porque creo que uno va a la música para las dos cosas. Las canciones de mierda aunque se definan así pueden ser muy buenas canciones.

Ahora vienen al Osa do Mar, ¿qué tal el público gallego?

Fenomenal. La última vez que fuimos a un festival tocamos muy tarde, hacía un frío infernal y llovía. Había muchísima gente y allí no se movió nadie. La respuesta es siempre muy positiva, muy cariñosa y con mucho respeto, entonces eso me lleva a tener una gratitud gigante.