Archivan la denuncia contra un ribadense por malos tratos

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mondoñedo decidió sobreseer y archivar la denuncia presentada la semana pasada contra un vecino de Ribadeo por un supuesto caso de malos tratos por el que había sido denunciado la semana pasada.

En el auto emitido por la jueza se considera que no hay ningún tipo de motivación para la denuncia de la mujer, que no fue tenida en cuenta. La decisión de la jueza fue además refrendada por la Fiscalía, que decidió no presentar ningún recurso. En el auto emitido no se decretó orden de alejamiento de ningún tipo.