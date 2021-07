El árbitro mariñano Javier Menéndez Nistal es, desde este jueves, colegiado de Primera División de fútbol sala. El ribadense conoció la noticia y se llevó una tremenda alegría. "Es el fruto al trabajo de muchos años", dice, satisfecho y orgulloso por el éxito logrado tras tantos años de trabajo en las canchas de fútbol sala.

Menéndez Nistal lleva desde el 2006 en el mundo del arbitraje en fútbol sala y llevaba seis temporadas en la categoría de plata del fútbol sala nacional. "No me lo esperaba. Es verdad que esta campaña que acaba de terminar pité el segundo encuentro del play off entre El Ejido y el Manzanares en Segunda, pero ha sido una sorpresa", reconoce.

El ribadense asciende a Primera División junto a su compañero ourensano Vilas López y ya serán cuatro los gallegos en la élite del fútbol sala nacional, donde ya están Carreira Romero, de A Coruña, y Ferrero Carballal, de Pontevedra. Eso sí, será el primer colegiado lucense en la élite del fútbol sala nacional.

Además de ellos dos, también han ascendido Peregrino Abdulay Endoho (La Rioja), Manuel Barrilero Mohedano (Andalucía), Andrés Botella López y Francisco Castillo López (Murcia) y Samuel Gabaldón Rico (Valencia).

Hasta ahora, Menéndez Nistal pitaba en Segunda División y también en Primera femenina, y se le podía ver habitualmente en Vista Alegre arbitrando al equipo femenino del Pescados Rubén FS.

"Es un paso más, y ves que todo el trabajo que has hecho durante todos estos años tiene su recompensa", dice el árbitro, que añade. "Han sido años de sacrificio; ya sé que hay cosas más sacrificadas que el arbitraje, pero también es cierto que dejas de estar tiempo con la familia, de dedicarle tiempo a otras cosas, pero al final obtienes la recompensa", insiste.

Una noticia que le llega después de que el miércoles finalizara la Liga de Primera. "Cuando veo los partidos los ves de otra manera, coges las cosas buenas de los compañeros, te fijas mucho", concluye el ribadense, muy feliz por el ascenso.