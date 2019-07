"Aquí te pones en una exigencia que no tienes en los escenarios más underground"

CATHEXIA cumple diez años en el mundo de la música y, tras un parón, retoman la actividad con su nuevo disco ‘Complete Obliteration’. A medio camino entre death metal y grindcore, la banda se posiciona como una propuesta diferente dentro del cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia. Javier Cosmea, guitarrista de Cathexia, confía en el potencial de exponerse en un festival de este tamaño y las oportunidades de tocar ante un público tan exigente.

¿Es su primera vez en el Resurrection Fest Estrella Galicia?

Es nuestra primera vez. Aunque personalmente yo ya he estado en otras agrupaciones, para Cathexia sí lo es. Llevamos más de diez años como banda pero por distintos motivos no habíamos podido participar nunca. Esta vez ya toca. Tenemos muchas ganas.

Teniendo en cuenta que han vuelto hace poco, ¿qué supone para una banda como la suya formar parte del cartel?

Supone una noticia buenísima para la banda. Cuando pasas un tiempo fuera de la escena, tener la oportunidad de tocar en un escenario así, problablemente el mejor de España en el género, es algo único. Te da la ocasión de presentarte de nuevo ante el público y, en concreto, ante un público que es potencial de nuestro estilo.

¿Cuáles son los motivos por los que el público debe acercarse a verlos y no a otras bandas?

Creo que, aunque el Resu cuente con una variedad amplia de estilos en su cartel, nosotros proponemos una mezcla death metal y grindcore. Al final esta combinación no está muy presente entre el resto de nombres.

¿Han preparado un repertorio especial para este concierto o contará con alguna sorpresa?

La idea es hacer un show corto y muy intenso. Haremos un repaso por nuestro último trabajo ‘Complete Obliteration’ y recuperaremos temas de discos pasados. Aunque no hay nada confirmado, es posible que contemos con actuaciones de antiguos miembros de la banda. Es la misma premisa que intentamos dar en los álbumes: música rápida, intensa y sin descanso.

De este último disco, ¿que destacaría?

Desde el principio nos hemos movido en el death metal. Con el tiempo, la formación ha ido cambiando para conseguir lo que verdaderamente queríamos. ‘Complete Obliteration’ es un trabajo actual y moderno, pero con influencia de los clásicos y de otros estilos más cercanos al punk. Es una propuesta que resultará interesante para cualquier fan del metal.

¿Cómo es el escenario en el que actuarán en el Resurrection Fest?

Estaremos este sábado en el escenario número cuatro a las 15.35 horas. No es el horario que teníamos inicialmente pero, por problemas logísticos de la banda, se ha cambiado, estamos contentos con la solución. Aunque en un principio tocábamos el viernes, estos problemos podían suponer la cancelación del concierto, pero el festival nos ofreció una oportunidad para encajar de nuevo la actuación. Obviamente siempre se prefiere actuar más tarde porque hay más público y por el ambiente caldeado. Comprendemos que las bandas con una trayectoria más pequeña no compitan con los grandes nombres del cartel.

Además de artistas, también son seguidores y fans, ¿qué grupos quieren ver?

A muchas bandas. Hay tantas ramas del metal presentes en el cartel... Slipknot es el cabeza de cartel y todos queremos verlos. Es una banda mítica del metal, hemos crecido con ella y a muchos nos ha influenciado a la hora de componer, pero también a disfrutar la música. Personalmente, tengo ganas de ver Cult of Luna, un grupo más experimental que, sin ser nada parecido a lo que hacemos nosotros, es interesante.

¿Qué diferencia al público del Resu del resto?

Llevo viniendo doce años y lo conozco bastante bien. Puedo decir que es un festival que ha crecido de una manera muy lógica y coherente, poco a poco. Su público se fue adaptando tanto a los conciertos como al pueblo, algo que creo que diferencia al Resurrection. El festival está muy integrado con Viveiro, con un ambiente muy sano y que no es de esos a los que solamente se va a los conciertos. La difencia está en la gente del pueblo, la costa... No es lo mismo que ir a un descampado y ya.

Más de 12 años como público, ¿cómo ha visto la evolución?

Al principio era un festival gratuito y luego pasó a ser muy barato. Por lo tanto, comenzó a aglutinarse un público por el estilo de música y ha evolucionado hacía un evento de fiesta, de fans del estilo que pagan por ver a ciertos grupos. De todas maneras, ha crecido bien porque no se hizo grande a base de talonario. Fue la clave para que se integrase tan bien en la zona.

¿Cómo cree que influirá en la banda exponerse en un escenario que tiene alcance mundial?

No es solamente la actuación, es lo que conlleva. El mero hecho de estar presente en el cartel y la promoción que este tiene por parte del festival. Tener la oportunidad de hablar con medios también es un plus de publicidad al que no tendríamos acceso sin el Resu. El concierto te ofrece llegar desde allí a un público al que no alcanzarías. Al ir de espectador muchas veces vas pensando en ver determinadas cosas y, de camino, te encuentras con otras cosas, las cuales te sorprenden. Te acabas haciendo fan de grupos de esta manera. Esperamos que la gente haga lo mismo en nuestro concierto.

¿Qué se llevan de la experiencia de tocar en este tipo de festivales?

Crecimiento personal. Nosotros estamos acostumbrados a tocar en bares o similares, aquí te pones en una exigencia que no tienes en los escenarios más underground.