Aquí non se pasa sede

Tomar algo ao aire libre é un dos grandes praceres do verán, sobre todo en lugares coma Galicia, onde o longo inverno obriga a abusar dos interiores. Para gustos queda escoller se é ao sol ou á sombra, pero o indiscutible é que debe ser fóra. E entre todas as terrazas que se poden elixir para ese momento de relax tan necesario, as de praia nesta época non teñen rival. Na costa de Lugo hai 17 chiringuitos a pleno rendemento estes días, establecementos simples, pensados para gozar da luz, do mar e do tempo libre.

Nos 144 quilómetros que ten a costa lucense non hai necesidade de pasar sede nin fame en ningún momento do día. A oferta hostaleira é ampla todo o ano, pero no verán vese reforzada por estes establecementos de praia que, ademáis de comida e bebida, ofrecen un extra de encanto, un espazo para a calma ou para a festa, dependendo do momento e das preferencias de cadaquén.

Algúns destes locais son donos e señores das praias nas que se asentan. Reinan en solitario e son parada obrigada. Pero outros comparten areal e están obrigados a distinguirse, a buscar a diferenza que atraia o cliente, a ofrecer a diversidade que consiga cubrir todas as necesidades. Por este motivo, hai propostas moi variadas e para todos os gustos.

Do almorzo á madrugada. Nas praias da Mariña hai un lugar para cada momento do día

O tempo de actividade determina en gran medida a especialización de cada establecemento. A maioría abre ben entrada a mañá, cando a xente comeza a achegarse ás praias, e centran a súa actividade nas horas do mediodía, a tarde e o comezo da noite. Moitos deles prolongan o seu horario ata a madrugada, para animar o cliente a tomar unha copa, a desfrutar da conversa baixo as estrelas ou da música, que non falta en ningún.

A curiosidade está precisamente nos que abren cedo, que son menos, pero interesantes. Están especializados en almorzos para dar resposta a unha demanda real da poboación que está de vacacións e quere empezar o día con enerxía.

Á hora do xantar é difícil escoller. O peixe téñeno cerca, a horta tamén, e a carne búscana con garantía de calidade. Apostan por produtos de proximidade para ofrecer unha cociña simple, acotada polas limitacións das instalacións, pero moi competitiva e exquisita.

Mesmo os pratos comúns, como as pizzas ou as tapas tradicionais, teñen nestes locais o selo da casa, que indica que ata detrás do máis simple bocadillo hai unha man con vontade de facer amigos.

Pero tamén hai especialistas nestes pequenos restaurantes. En sardiñas, en polbo, en marisco, en carnes selectas, en arroces, en cociña orixinal... e mesmo en cafés e cócteles.

A música está sempre presente e moitos locais teñen programa de concertos de verán

A gran aliada dos chiringuitos é a música. Soa todo o día, pero á marxe da enlatada, hai establecementos que coidan especialmente a súa programación de espectáculos, con música en directo, sesións vermú, pinchadiscos ou mesmo karaoke.

Comer, beber, cantar e bailar, conversar ou escoitar o mar. Nos 144 quilómetros da Mariña hai lugar para todo e para todos.

Os Castros ► Polbo e sardiñas

O chiringuito de Ribadeo é coñecido pola boa man co polbo, as sardiñas e o churrasco. Ten un horario amplo, de 10.00 a 2.00 horas, e estará operativo ata finais de outubro.

As Pasadas ► Tortillas e rosquiñas

No areal da Pasada, en Barreiros, as tortillas triunfan e as roscas que acompañan o café rematan a faena. A cociñeira chama pola ventá cando o pedido está listo e sempre paga a pena recollelo.

MaBa Playa Lóngara ► Atardecer espectacular

Ver caer o sol sobre o mar de Barreiros é atractivo suficiente para visitar este local, pero tamén merecen a pena os seus almorzos, así que calquera momento do día é bo para ir.

Coto Bar ► Especializado en almorzos e ao abrigo do Nordés

No areal de Coto, en Barreiros, está o Coto Bar, ao abrigo do nordés e aberto desde as 10.00 horas para ofrecer a súa especialidade, os almorzos. Destacan tamén as súas pizzas caseiras.

Pulpería Mario ► Carne de vaca madurada

A carta deste chiringuito de San Cosme de Barreiros é un dos seus maiores atractivos e merece a pena fixarse nas carnes, pero tamén no polbo, as zamburiñas ou as ameixas.

Bartolo ► Paella xigante e produto de proximidade

Un grupo de rapaces da zona xestiona este local da praia de Altar, con acento lucense e cociña de proximidade. Destacan os arroces xigantes e as pizzas ao máis puro estilo galego.

El Pirata ► Gran capacidade e acantilado con vistas

Está aberto ata finais de setembro e xa leva dez anos. As vistas da praia de Altar obrigan a volver e a boa cociña e a música axudan. É doado atopar mesa porque ten moita capacidade.

Ollomol ► Ambiente nocturno con sabor a mar

Ao pé da praia da Rapadoira e con decoración inspirada no mar está este chiringuito, un dos referentes na noite de Foz e un bo lugar para desfrutar das vistas da zona.

Quilla Anguieira ► Café con nome e apelidos

O barista Víctor Couto pon nome ao café e a coctelería deste local de Barreiros, que aposta por unha carta orixinal.

Bico Praia ► Para ir descalzos

Este local é unha continuación da praia de Llas, con chan de area que convida a pórse cómodo, relaxarse e deixarse levar.

O Rincón ► Bonito de Burela e moita música

O bonito ten lugar destacado na carta deste local da praia burelá da Marosa, que ofrece música en directo, karaoke e Dj.

Esteiro Surf Café ► Mar, deporte e natureza

Este establecemento, na praia xovense de Esteiro, naceu vencellado ao surf e os deportes do mar e complementa a oferta hostaleira con sesións de ioga e meditación, nunha zona de especial protección de aves.

Os Faroles ► Música para todos os gustos

Noites de concerto, sesións vermú para quen prefira o ocio diúrno e pinchadiscos para atender todos os gustos musicais son parte da oferta de animación deste establecemento, situado preto da praia de Esteiro, en Xove.

Kenia ► Un espazo natural para desfrutar

Un cabalo, horta ecolóxica e un entorno especialmente coidado caracterizan este local, na praia de Area de Viveiro.

Abrela ► Peixe e marisco selecto

Produto do mar do día e de primeira calidade marca a carta deste establecemento da praia de Abrela, no Vicedo.

Los Árboles ► Calamares de verdade

A cociña deste local, na praia de Xilloi do Vicedo, é coñecida polas súas racións de calamares e polos postres caseiros.

El Varadero ► Homenaxe á historia local

Este local da praia de Fomento, no Vicedo, quere ser un bar para lembrar e debe a súa estética a un varadoiro do lugar, xa desaparecido.