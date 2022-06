Cuando resuena la palabra chiringuito uno piensa en los espetos de sardinas de Málaga, por ejemplo. Lo visualizamos en una playa del Sur o del levante español. En Galicia hay en la costa que baña el Atlántica, pero muy pocos en A Mariña lucense. En cambio, este año parece que el negocio de los chiringuitos emerge como un volcán en erupción y aquí mostramos tres ejemplos de nuevos locales que abrirán al abrigo de San Juan, en apenas quince días.

Uno de los nuevos chiringuitos que se estrenará este verano será el Bartolo, en la playa de Altar, en San Cosme de Barreiros. Y está dirigido por Ramón Barreira, que hasta hace poco vendía coches en Lugo, de donde es natural, y ha dado el paso para crear un nuevo chiringuito en la costa de la provincia. "Siempre tuve ganas de montar mi propio negocio y, aunque me habían surgido ideas, nunca había encontrado nada con tanta solidez como esta", explica el joven emprendedor. "Veraneo aquí desde que nací y vi que había una necesidad, de que los veraneantes demandamos locales y que la oferta se podía ampliar, por eso decidí dar el salto", asegura. "Me siento cómodo en este sitio, conozco a la gente", afirma y dice que el nombre del local, Bartolo Chiringuito, viene dado por las fiestas de San Bartolo, que son a finales de agosto.

Chiringuito Bartolo, con Ramón Barreira. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Sobre la idea de local que quiere, afirma que "tendrá cocina, y la idea es que el sitio sea para tomarte un café, una caña, algunas raciones o una copa", argumenta. "Habrá que ir poco a poco, porque quiero ir sobre seguro; como no tengo experiencia en hostelería, quiero hacer las cosas bien y no abarcar mucho, sino ir paso a paso", se explica.

Sobre el proceso que ha tenido que seguir para montar el chiringuito asegura que "hay que buscar quien te asesore" y advierte que lo que más le ha costado "ha sido el diseño del container, porque es un puzzle, va al milímetro", comenta. "Estoy muy satisfecho con lo que tengo creado y noto el apoyo de la gente, porque muchos son los que me preguntan que cuándo voy a abrir", dice. "He salido de mi zona de confort, he dado un gran paso, en un ámbito ajeno al mío, al comercial", dice. "Tengo muchos amigos aquí y todos están muy contentos; incluso hay gente que se para a hacer fotos al chiringuito y luego las cuelga en las redes sociales", asegura.

Sobre cómo será el verano, Ramón asegura no tener dudas. "En ese aspecto no tengo dudas, aquí siempre hay gente, en general A Mariña lucense está cogiendo mucho auge, porque es una costa preciosa, muy natural, y este verano va a tener una gran afluencia", asegura. "Después del covid- 19 la gente tiende a quedarse un poco más cerca y la verdad es que no hace falta salir del país o de Galicia para ver cosas bonitas", concluye.

O RINCÓN A PÉ DE PRAIA. Tres son los socios que se han decidido a dar el paso y montar O Rincón a Pé de Praia en A Marosa, Burela. Se trata de Jaime Méndez, Ángel Méndez y José Luis Pernas. Ellos ya cuentan con experiencia, ya que también han tenido, y tienen, chiringuitos tanto en las fiestas de Burela como en A Maruxaina.

"Teníamos la idea de aumentar la temporada y una de las formas era montar un chiringuito de verano y nos decidimos", explica Méndez. "Lo que peor hemos llevado ha sido la burocracia, porque no supimos de la concesión hasta marzo, y al ser algo de nueva creación te da muy pocos meses para conseguir todo", explica el también entrenador del San Ciprián.

La idea que tienen los tres socios es "dotar al chiringuito de la filosofía que hay en el Sur, en el Mediterráneo, y a eso añadirle la gastronomía gallega y música en directo", cuenta. "Queremos explotar el tema de los DJ, el tardeo, de tomar algo después de la playa, y desde el mediodía estar continuamente trabajando y dando servicio", explica. Así, la idea es abrir sobre las doce del mediodía, para empezar a preparar las comidas, y cerrar sobre las doce de la noche. "Estamos viendo que tiene muy buena aceptación en el círculo de amistades, a todos les parece novedoso y piensan que es algo que hacía falta. La gente tiene muchas ganas después de la pandemia", asegura.

En cuanto a la música en directo, Jaime Méndez desvela que la idea es fijar un día a la semana durante toda la temporada con actuaciones de bandas emergentes y DJ de la zona para motivar a la gente.

Méndez ve que Burela ha crecido por la pandemia en el sector del turismo. "Nos vimos favorecidos, entre comillas, por la pandemia. Los turistas buscaron zonas menos concurridas, como Burela, y estamos creciendo. Además es una localidad que está en medio de As Catedrais y O Fuciño do Porco", explica.

La idea que tienen los tres socios es abrir este año para la noche de San Juan y cerrar a finales de septiembre, "pero si todo fuera bien a ver si el próximo año podemos abrir después de Semana Santa", comenta Méndez sobre las aspiraciones empresariales con las que nace el negocio, que son estirar la temporada todo lo posible.

MABA PLAYA LÓNGARA. En el concello de Barreiros, nace también este verano MaBa Playa Lóngara. El nombre viene a cuenta de los apellidos de los dos socios, Evelio de la Barrera y Jorge Marful, ambos de Foz, y que son las primeras sílabas de sus dos respectivos apellidos. "Es algo que habíamos hablado ya hace años y teníamos la inquietud de hacer algo diferente, porque nosotros nos dedicamos a otros sectores; vimos que había un nicho de mercado y nos hemos embarcado en una pequeña aventura", explican.

Fue la pandemia lo que les trajo a Barreiros, porque el proyecto inicialmente estaba pensado para la provincia de Almería. "Ya teníamos casi todo autorizado, pero llegó el covid-19 y no podíamos hacer traslados ni movernos y por eso decidimos montarlo aquí en Barreiros", manifiesta Evelio.

El MaBa Playa Lóngara ya abrió en Semana Santa y ahora abre los fines de semana y, a partir de finales de junio, esperan abrir todos los días, en un horario de diez de la mañana a una de la madrugada.

"La gente que venga lo primero que se va a encontrar son unas vistas espectaculares, unos atardeceres increíbles que no tienen nada que envidiar a muchos otros sitios de España", comenta.

"Nosotros les vamos a tratar muy bien, van a tener cócteles, zumos naturales, tostadas para el desayuno con pan tumaca, bollería, croissants, y de comer también vamos a tener pizzas", explica De la Barrera.

La apertura de este local ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre los surfistas y autocaravanistas, que aprovechan aquella zona. "Sí, de hecho los padres de los niños cuando vieron el local estaban contentos, porque pueden dejar a los niños en las clases y ellos tomar un café o algo", explica Evelio. "Los surfistas acaban pasando por aquí, o antes de entrar al mar o después", añade. Evelio de la Barrera quiso agradecer las facilidades que les dieron a la hora de los permisos y la burocracia tanto desde el Concello de Barreiros como desde el Servicio Provincial de Costas.

"Hemos creado este espacio siempre respetando el medio ambiente y la naturaleza, que es muy importante para nosotros", concluye subrayando la filosofía que tiene este local.