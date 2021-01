Una apuesta que triunfa

Darle a O Palique en Mondoñedo es desde hace casi dos años una opción más sugestiva. Bajo este nombre, David Folgueira Vizoso abría en abril del 2019 un bar en la Praza do Concello cuyo crecimiento no ha detenido ni la pandemia.

De hecho, en el pasado mes de diciembre aumentaban su presencia con un local anexo para dar servicio a una clientela fiel y en crecimiento. "Aumentamos o negocio porque non tiñamos espazo suficiente para atender a todos os clientes", asegura el propietario.

Especializados en hamburguesas, sandwiches y pizzas con base de pan, también ofrecen raciones, aunque lo que más fama les está otorgando son las hamburguesas de autor. "Gústanos indagar e entrar en foros gastronómicos para ver cales son as últimas modas e vimos que a comida para levar estaba tendo moita aceptación. Como en Mondoñedo non había moitas opcións, decidimos apostar por iso. E aí foi onde vimos que as hamburguesas de autor estaban en auxe e enfocámonos niso", explica.

Su apuesta fue más allá tras el confinamiento y desde junio cuentan con una nueva carta cargada de diferentes opciones y que está teniendo un éxito rotundo: "Temos hamburguesas de boi, vaca vella, "añojo", tenreira, polo e opcións vexetais e veganas".

Folgueira es consciente de que la tendencia está cambiando y lo que antes era considerada simplemente comida rápida o incluso basura, ahora recibe un tratamiento diferente: "O noso público é máis ben novo, pero agora a xente maior tamén empeza a apreciar esta comida. O cliente hoxe en día sabe valorar un produto bo e non lle importa pagar 10 euros por unha hamburguesa se marcha contento".

Y precisamente una de las razones del éxito es la calidad de los ingredientes. "Usamos produtos da zona, de calidade, e cremos que a xente dalle importancia a este factor. E o mesmo sucede cos postres, que son totalmente caseiros", valora.

BOCA A BOCA Y REDES. La acogida de los clientes ha sido muy buena y David Folgueira considera que el boca a boca y su actividad en las redes sociales les han dado un empujón: "Se tes un local non podes quedar parado esperando a que che veña a xente, porque iso non vai pasar. A xente de Mondoñedo e dos arredores respondeu moi ben e empezou a funcionar o boca a boca e cada vez nos atopamos con clientes de máis lonxe. E logo somos tamén moi activos nas redes sociais".

Precisamente gracias a las redes han notado la llegada de personas atraídas por su oferta, entre ellos la de veganos y vegetarianos. "Valoran moito que te saias do típico que lles ofrecen en todos os lados e xa nos atopamos con clientes de fóra de Galicia que chegaron porque viron reseñas en foros", explica.

Con la entrada del cierre obligatorio a las seis de la tarde y para no dejar de lado a su clientela, han decidido reforzar su servicio a domicilio. "Desde esta semana, os venres, sábados e domingos seguimos facendo comida para recoller no local ata as nove e media da noite ou levámola nós aos domicilios ata as once. Ademais, estreamos o reparto a Abadín e Lourenzá, así que animo a todo o mundo a botarnos unha man aos hostaleiros", concluye.