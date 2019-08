El apoyo autonómico a la vivienda de Sante enfrenta a Xunta y alcaldesa

La Xunta de Galicia, a través de su delegado territorial en Lugo, José Manuel Balseiro, y la alcaldesa de Trabada, la socialista Mayra García, se enfrentaron a propósito de la aportación autonómica a la rehabilitación de una vivienda en Sante que se dará a familias con escasos recursos que se mudan a este municipio y así contribuyen a fijar población y mantener abierta el aula de infantil en el colegio. Balseiro quiso poner en valor la aportación del Ejecutivo autonómico a esta obra, que fue de 26.300 euros, pero Mayra García le reprochó una cifra que no considera lo suficientemente comprometida, ya que le había reclamado 35.300 euros.

El responsable autonómico insistió en que este proyecto en Trabada fue uno de los beneficiados por las ayudas de la Xunta para rehabilitar edificios en entornos rurales. Citó los trabajos realizados, que fueron de rehabilitación prácticamente integral de un inmueble muy deteriorado y certificó "o bo resultado dunha obra que ofrece unha segunda vida a inmobles que se atopaban en desuso ou directamente en situación de abandono".

DESCUENTO. La regidora trabadense se quejó de que para este proyecto, con un importe total de 47.500 euros, solicitó 35.300 a la Xunta, que acabó aportando 26.300 y, el resto, el Concello, "o que supón un 55% de achega da Xunta e un 45% do Concello, sin ter en conta o equipamento, que non estaba incluído no proxecto". Cree que esto pone de manifiesto "o esforzo que fai o Concello para manter o seu patrimonio e ao mesmo tempo dar utilidade ós inmobles e dotarse de máis recursos que poñer a disposición de quen máis o necesita. Non se pode comparar a capacidade económica da Xunta cun orzamento de 9.850 millóns de euros frente aos 1,6 millóns de euros, co que conta o Concello de Trabada".

Al margen de visitar la vivienda, la alcaldesa aprovechó la presencia del delegado de la Xunta para pedirle su colaboración para realizar el equipamiento de las escuelas rurales que el Concello rehabilitó "e así poder continuar co proxecto iniciado".