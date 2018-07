Apoteosis 'Prophets of Rage' pese al "Gracias, Barcelona"

Integrada por componentes de Rage Against The Machine, Public Enemy y Cypress Hill, la casi recién nacida Prophets of Rage ofreció en la tarde de este sábado una de las sesiones más energéticas e intensas que se recuerdan en el Resu.

La potentísima traca final del concierto tan solo se vio anecdóticamente empañada por la despedida de B Real -Cypress Hill-, que gritó: "¡Gracias Barcelona!". Pero el público, lejos de enfadarse, se lo tomó con humor y coreó: "¡Viveiro, Viveiro, Viveiro!".

