Lito Garrido: "Apostamos pola diversión"

Como "la mejor orquesta de España" fue anunciada la Panorama para sus recientes actuaciones en las Fallas de Valencia, donde inició la temporada que continúa este viernes en Xove en el que será el "estreno exclusivo para Galicia" de la nueva gira, llamada Life and music tour. Viaje al centro de la música.

"A primeira actuación en Galicia ten a súa importancia", apunta el cantante y director de la orquesta, Lito Garrido, quien avanza que presentan "un repertorio renovado, sempre con 22 artistas sobre o escenario e apostando pola música de actualidade, pola diversión, e mesturando iso co espectáculo para que a xente durante esas tres horas estea sempre atenta ao escenario, ou ben cantando ou bailando, rindo ou mirando. Sempre nos gusta ter moita interacción co público, é a base do noso traballo", comenta.

Los primeros compases del espectáculo dejan ver "un futuro moi electrónico, con moitos robots, no que non hai música. Entón é como se fosemos viaxeiros no tempo, viaxamos ao futuro para recuperar a música, porque sen música non hai vida e sen vida non hai música", reseña.

La respuesta del público en las primeras actuaciones fuera de Galicia fue "espectacular", afirma Lito Garrido. "A primeira foi en Valencia capital nas Fallas, a segunda en Albacete e despois en Turís, noutras fallas que acaban unha semana despois, e a verdade foi de marabilla", comenta sobre los primeros eventos de la temporada, que en los próximos siete meses contempla 160 actuaciones. "Practicamente está o calendario pechado, remataremos o 15 de outubro coa fin de xira", dice.

La actuación de la Panorama en Xove se integra en el Iovis Music Fest que se celebra este viernes a partir de las diez y media de la noche en la Praza do Concello y donde completarán el cartel la discomóvil Conxuro y los DJ Marcos Peón y David Expósito, bajo la organización de Espectáculos Pico y Meitín Espectáculos. El responsable de esta última firma, Jordi Meitín, avanza que ya van más de mil entradas vendidas para el festival, que pueden adquirirse de forma anticipada a 10 euros en distintos negocios de toda A Mariña y en Woutick.es, pero también habrá en taquilla el mismo viernes a partir de las cinco.

Meitín agradece la implicación tanto del público como de las empresas que colaboran y que se anunciarán en una pantalla publicitaria que funcionará toda la noche. Anima a participar y recuerda que se trata de un festival benéfico. "Todo o que se saque despois de gastos vaise doar á Asociación Española Contra el Cáncer, así que canta máis xente participe, millor", dice.

El Concello de Xove colabora con el festival y lo integra en sus actos del Día del Cáncer. El mismo viernes a las 19.30 se inaugura en la sala de exposiciones Retratando sentimientos, con imágenes de la lucha contra el cáncer de mama de Rosana Roca, de Palmeiro.