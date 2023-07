Aposta pola saúde, con batidos e snacks

Batidos e snacks que suplementen as carencias do organismo son os produtos que implementaron desde o IES de Foz coa miniempresa Sanus.

O proxecto levárono a cabo tres alumnos do primeiro curso do ciclo medio de Servizos de Restauración, Carmen Barba, Javier Carreño e Adrián Pita e dúas alumnas de segundo do ciclo medio de Cociña, Morelia Bulos e Luna Gordon. Ademais, para a elaboración das etiquetas contaron coa colaboración de alumnos da aula específica. "Sanus é unha empresa dedicada á elaboración de batidos e snacks que suplementen as carencias do organismo", explica a coordinadora, Lucía Noelia García.

Hai batidos antiinflamatorio, antioxidante, depurativo, para reducir o colesterol e o que aporta vitaminas. En canto aos snacks, teñen o antiinflamatorio, dixestivo e enerxizante, en dúas presentacións, barritas e bollitos.