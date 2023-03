Aplazado el Riosmar Fest de Cangas por el fuerte viento

El Riosmart Fest previsto para este viernes en Cangas de Foz ha tenido que ser suspendido por las fuertes ráfagas de viento. La directiva de la mancomunidad de montes local que había organizado el festival con la presencia de la orquesta París de Noia había vendido antes de abrir puertas ya mil entradas pero cuando la orquesta intentó levantar su gran palco ya vieron que las condiciones de viento eran críticas y tras un susto que no pasó a mayores la organización decidió suspender el evento.

Mayte Rego, presidenta de la mancomunidad, destacaba que "é mellor aprazalo porque no se aguanta o palco dereito e non imos poñer en perigo a integridade de ninguén. Mucha gente se había implicado en montar el Riosmar Fest pero con la ventolera supone un riesgo. Rego dice que "buscaremos outras datas para a xente que poida ou lle coincida vir entre coa entrada que xa ten e, se non, devolverémoslle o diñeiro".

Las devoluciones se realizarán en las oficinas del centro social de Cangas "de sete a nove da tarde". Después de todo un día trabajando, al final es mejor no arriesgarse ante las ráfagas del viento. "Estamos disgustadísimos, pois aparte da París, viña unha pulpería de Lugo, unha hamburguesería, coches eléctricos, disco móbil...", explica. Y añade: O recinto está cerrado e ao son do edificio aínda protexíe un pouco pero é imposible celebralo hoxe".