Aplazada para septiembre la fiesta del San Xoán en Covas

La parroquia vivariense de Covas aplaza la celebración del San Xoán, que traslada para el fin de semana del 12 de septiembre, que coincide con la celebración de Nuestra Señora de Os Remedios, que se conmemora desde antiguo en la localidad. La comisión tomó la decisión por “a grave crise sanitaria e socioeconómica que estamos a vivir”.

Con el ánimo de garantizar unas fiestas en condiciones adecuadas determinaron el aplazamiento, lo que obliga a su reorganización, dado que ya tenían definido el programa de las orquestas, y “sempre e cando as condición sociosanitarias para daquela nolo permitan”. La comisión consensuó la decisión que trasladó al Concello.

“Estamos seguros que coas actuais circunstancias non serían as mellores datas para disfrutar das nosas festas”, aseguran, y recuerdan que aunque se permitiese su realización “non temos tempo físico para facela recaudación, pois otros anos xa tiñamos feita a petitoria polos comercios, pero o confinamento chegou xusto cando íamos empezar”.

La comisión indica que prefiere aplazar la celebración, dado que la actual situación no es la más conveniente, ya no solo por las condiciones sanitarias sino también “pola baixada económica, preferimos que a xente esté tranquila e darle a festa no futuro que agora no medio de tanta preocupación”, recalca su portavoz, Betty Peña.

Al tiempo que destacan el compromiso de la parroquia de Covas “co mundo da verbena e a cohesión social. Unha vez se logre recuperar a normalidade cremos no incremento notable de eventos celebrados anualmente, tan necesarios tras estas semanas de incertidume e malas noticias que estamos vivindo”.