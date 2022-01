Aplazada la Marcha da Merluza de BTT que estaba prevista para el día 6 de febrero

El último aplazamiento confirmado de un evento deportivo en A Mariña es el de la octava edición de la Marcha da Merluza, una prueba de BTT que organiza el Club Ciclista de Burela y que estaba prevista para el día 6 de febrero.

Los responsables de la organización aclaran que no se trata de una suspensión, sino de un aplazamiento, aunque todavía para una fecha por confirmar. "Sentimos moito dar esta nova o mesmo día que se ían abrir as inscripcións, pero por problemas burocráticos é imposible celebrala na data que estaba pensada inicialmente. En breve esperamos confirmar o novo día de celebración", señalan, añadiendo que "tódalas persoas que xa tiñan formalizada a inscripción recibirán o importe íntegro se non poden participar na nova data".