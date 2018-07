La plaga de la avispa velutina inicia la segunda fase del desarrollo y asedio en esta temporada, lo que supone el abandono de los nidos primarios construidos bajo tierra o en laderas y la creación de los secundarios en cornisas y árboles. Los apicultores colocaron diferentes trampas para atrapar reinas en los últimos meses, pero según el presidente de la Asociación Galega de Apicultura (Aga), Xesús Asorey, "é unha guerra de guerrillas, que non é suficiente. Necesítase que os científicos aporten datos do que funciona e que a Administración se poña á fronte da loita, pois a consellería competente, a de Medio Ambiente, non está a facer nada".

El representante de Aga lamenta que en la comisión de seguimiento que vigila la propagación del insecto invasor no estén presentes los apicultores. Señala que los concellos, la Consellería de Medio Rural –mediante el reparto de trampas– y los apicultores hacen lo que pueden, pero no basta para acabar con un problema que perjudica al sector y causa daños colaterales. Por ello, reclama mayor implicación de la Administración, "que pode facer máis", recalca.

El portavoz de Aga constata que la adversa climatología, con un invierno frío y largo, motivó que el ciclo de crecimiento y expansión del insecto sufriese un retraso. Eso es lo que provoca que el mapa de detección elaborado por la Consellería de Medio Rural de la Xunta hasta este mes –que acompaña esta información– refleje una incidencia menor para esta época del año con respecto a ejercicios pasados, más calurosos. "Polo de agora non houbo moita, pero non estamos seguros do que vai pasar a partir de agora co asedio".

Desde Aga reconocen que se desconoce el número de nidos que puede haber en A Mariña y en el resto de la comunidad gallega, que son más visibles en otoño con la caída de la hoja.

Los apicultores prueban esta campaña nuevos inventos contra las avispas asiáticas. Destacan unas arpas eléctricas para quemarlas cuando se acercan a las colmenas. Mientras, los investigadores trabajan para mejorar las feromonas sexuales y de alarma, en las que Asorey ve futuro. Por su parte, científicos ingleses pretenden que las velutinas les conduzcan a sus nidos y en Francia inventaron un rifle para lanzar bolas con biocida para controlarlas.

El insecto invasor continúa entretanto una propagación que parece imparable, ya que toda Galicia, Asturias y Portugal están afectadas. "Progresa máis nas zonas en que hai cerca ríos ou regatos. En Ourense hai menos que no resto por ter unha climatoloxía máis seca e extrema, pero o resto está todo colonizado", afirma.

Xesús Asorey alerta de que cando se aproxima un a máis de cinco metros delas xa sean en defensa dos niños

RIESGOS. El apicultor indica que "cada vez se ven máis individuos, con familias numerosas que saen a rodea-las colmeas e captura-las abellas. Agora é cando empezan a saír, polo que hai perigo tanto para as abellas como para a froita e as persoas". Por esta razón, hace un llamamiento a las personas que trabajen en el monte o en el campo para que presten atención y antes de acometer Labores lleven a cabo una inspección ocular del área donde prevén trabajar. "Teñen que mirar as árbores que van cortar e mailas colindantes, porque ao caer poden pegar noutra próxima e golpear un niño desencadeando un ataque".

Xesús Asorey alerta de que "cando se aproxima un a máis de cinco metros delas xa sean en defensa dos niños". Por eso, aconseja no acercarse cuando se detecte algún avispero y avisar al 112 para que ponga en marcha el operativo para su extinción y retirada. Asimismo, previene contra las actuaciones por cuenta propia. "Que ninguén actúe pola súa conta, pois se non está preparado pode ser peor", subraya.

Aga solicita que se consigne el presupuesto necesario para combatir a esta especie invasora y también coordinación bajo el mando único de la Administración

El portavoz de Aga subraya que las personas alérgicas deben llevar consigo un autoinyector de adrenalina para pincharse en caso de que sufran una picadura. Al resto, si padecen siete u ocho picaduras, les recomienda acudir al centro de salud más próximo para que les administren algún tratamiento.

Asorey reconoce que "agora empeza a cundir o medo, vemos que a praga segue aí polos ataques e os medios dispoñibles para facerlle fronte síntense desbordados porque non alcanzan para a dimensión que colleu, polo que a retirada de niños vai con atraso".

Aga solicita que se consigne el presupuesto necesario para combatir a esta especie invasora y también coordinación bajo el mando único de la Administración "para que tódolos afectados podamos remar na mesma dirección, pois non podemos quedar de brazos cruzados".

El representante de la Asociación Galega de Apicultura ya avanza que la plataforma integrada por 50 organizaciones del sector prevé realizar una convocatoria durante el próximo mes de septiembre, "cando se prevé que a praga sexa máis espectacular" con el propósito de reclamar medidas a las administraciones.

Viveiro

Los bomberos quitaron nidos en dos cornisas



Los bomberos del parque de Viveiro retiraron este martes dos nidos en sendas cornisas. Uno estaba en el edificio del centro de día de Aspanane y la escuela de idiomas, en Lavandeiras (Celeiro), a unos 6 metros de altura y el otro, en una vivienda del centro urbano de Ourol.



Tamaño

El sargento del parque vivariense, José Antonio Veiras, explicó que tenían el tamaño de una pelota de fútbol.



Incidencias

Esta actuación se produce después de que el sábado pasado falleciese un hombre en Boimente por picaduras de avispas y que este lunes las velutinas picasen a dos personas en Ourol y Mañón.