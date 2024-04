Lugo cuenta con una asociación propia, que aglutina en la actualidad a unos 470 apicultores de la provincia. "Somos unha entidade que está medrando", cuenta Manuel Fernández Sande, secretario de Apla, la Asociación Provincial Lucense de Apicultura, en una de las pocas alegrías para el sector, que sigue asistiendo a la elevada mortandad de sus colmenas por culpa fundamentalmente de la velutina y, en menor medida, del parásito de la varroa.

"O ano pasado as velutinas debilitaron moito as colmeas e a varroa as acabou de rematar, porque os tratamentos que se usan contra este parásito funcionan por fricción, téñense que rozar as abellas e ao non haber movemento por estar bloqueadas dentro polas velutinas non funcionou", recuerda Sande, que se dedica profesionalmente a la apicultura.

Por ello, es consciente de que un diez por ciento de bajas entra dentro da la estadística, "pero é que houbo apicultores que tiveron máis do 50% de colmeas de baixa", lamenta, constatando que el verano "foi tremendo; o ataque das velutinas empezou a mediados de xullo e en agosto e setembro foi brutal e hubo gran merma de colmeas", relata Fernández Sande.

Especialmente significativa es la situación en A Mariña. "Na costa a cousa está moi complicada e practicamente a xente fai trashumancia. En xuño xa empeza o ataque e téñenas que quitar, porque é unha invasión. Os apicultores da costa son heroes", afirma el secretario de la Aplu.

No parece que este verano la situación vaya a mejorar, pero al menos intentarán minimizar el daño de las avispas invasoras con lo que único que se está detectando eficaz, la colocación de trampas, una tarea en la que los apicultores andan estos días que son de gran trabajo en las explotaciones porque están despertando las colmenas y se están colocando nuevos enjambres para ir cubriendo las bajas.

Colonización

"Cada raíña que se colla é importante, porque é un niño menos", señala Manuel Fernández, quien en su caso particular constata que "nunca tantas collín como o ano pasado, incluído un colmenar que teño na montaña, a 850 metros de altura, que foi onde máis ataque tiven e nunca alí tivera velutinas. Das 45 que tiña só quedaron cinco", recalca, insistiendo en que apenas quedan ya en la provincia áreas libres de velutinas, que han ido colonizando el terreno. "Fumos os máis perxudicados, pero vai afectar a todos os sectores", insiste el directivo de Apla, quien reconoce que los trampeos sirven para minimizar el problema, "que só pode ir a mellor a través dos esforzos da investigación".

El apicultor reconoce que la situación actual no es fácil en la provincia y que ha habido varios abandonos. "Hai xente que ten as colmeas por afección, porque a verdade que é algo que gusta moito. A xente adoita ter varias para consumo propio, pero a cousa cambiou e agora hai que estar moi enriba delas, pois se non poden saír hai que alimentalas e se terminan morrendo ás veces pérdese a paciencia", dice, aunque reconoce que es una actividad cada vez más subvencionada, "pero aínda así é complicado".

Una circunstancia a la que se suma más burocracia, como la aplicación de la norma que entrará en vigor en 2025 dentro del desarrollo de la Ley de Bienestar Animal, que obliga a las explotaciones a partir de quince colmenas a contar con un veterinario de referencia, "o que significa máis papeleo e máis gasto, aínda que o intentaremos xestionar dende a asociación", apunta.

Una entidad que hace cursos con carácter mensual y que sigue siendo una referencia para su cerca del medio millar de socios. Asociación desde la que se reclama más ayuda por parte de las administraciones, al tiempo que se aboga por políticas que impidan que la miel importada pueda llegar al mercado tirando los precios, "pois hai ocasións en que pode chegar a costar un 60% menos", apunta Manuel Fernández Sande quien, frente a ello, anima al consumidor a apostar por la miel envasada bajo la IXP Mel de Galicia o los productores de proximidad.