La apertura de las residencias vuelve a enfrentar a PSOE y PP

A MARIÑA. La fecha de apertura de las residencias de Ribadeo y Trabada volvió a convertirse ayer en un arma arrojadiza entre populares y socialistas apoyados por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. El PP provincial mostró un documento que situaba la apertura de ambas instalaciones a finales de junio de 2019, algo que la Diputación se apresuró a desmontar mostrando el pliego oficial de contratación de servicios para la gestión de ambos centros que, genéricamente, sitúa su apertura en el plazo del que habló en Ribadeo el presidente provincial, Darío Campos, esto es, en torno al mes de abril.

La contratación de las prestaciones de las dos residencias está dividida en dos lotes, uno por centro, y las empresas interesadas podrán optar a uno solo o a los dos. El valor estimado del contrato, por tres años, es de 4,7 millones de euros, entre el 20 de marzo de 2019 y el 20 de junio de 2022. La recepción de ofertas se cierra el 7 de enero próximo y la apertura de sobres con la oferta económica será el 11 de febrero.

A partir de ahí comienzan a contar plazos más cortos y ya definitivos. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, manifestó su confianza en que todo discurra del modo más rápido posible y que la residencia ribadense y la de Trabada se puedan abrir lo antes posible, aunque reconoció que «hai que ter en conta que tras a apertura das ofertas hai que cumprir numerosos prazos que non se poden obviar e que hai que esgotar. Iso é certo que non podemos perdelo de vista, aínda que se faga xa cun horizonte temporal moito máis reducido e enfilando xa a recta final dun longuísimo proceso».

En cuanto a la fecha de finales de junio para su apertura, la puso sobre la mesa la responsable provincial del PP, Elena Candia, quien acusó al gobierno provincial de «tratar de enganar á cidadanía» al tratar de hacerles creer que los centros estarán abiertos «moito antes» cuando asegura que saben que esto no será así.

Concretamente, los populares apuntaron que «a intención da Deputación de Lugo é retrasar a apertura das residencias de maiores cando menos ata o seguinte mandato, en xuño de 2019. Así o demostra o feito de que veñan de licitar a contratación das prestacións a persoas maiores nos centros de atención de Trabada e Ribadeo, cuxo proceso se estenderá todo o primeiro semestre do ano próximo».

Lo explica Candia apuntando que el plazo de presentación de las ofertas «estará aberto ata o día 7 de xaneiro de 2019, mentres que a súa apertura será o día 11 de febreiro de 2019». Contra lo que sostiene el PSOE, los populares advierten que las residencias no abrirán sus puertas en los plazos anunciados «e nin tan sequera no primeiro semestre do 2019. Unha vez máis enganan aos cidadáns, méntenlle aos nosos maiores para repetir a foto diante dunhas residencias que levan pechadas desde o 2015, data na que inauguraron a maior parte delas».

TODO EN REGLA. A este respecto la otra alcaldesa implicada, la socialista Mayra García, apuntó que su residencia de Trabada tiene todos los papeles en regla para abrir y todo el equipamiento necesario para ello, y que tan solo le resta solucionar el tema de la gestión.

Mayra García apunta que los plazos dados por Darío Campos se cumplirán y el propio presidente provincial sostiene que en realidad «todo esto non é máis que unha nova estratexia dilatoria do Partido Popular á que xa nos ten acostumados, sobre todo con este asunto».

GESTIÓN. Con respecto a la gestión, los populares censuraron que se esté realizando una especie de «privatización encuberta» como dicen que demuestra la licitación de la contratación de las prestaciones a personas mayores para Ribadeo y Trabada «pese a ter manifestado que a xestión sería pública». Elena Candia precisa que no se opone a este método, pero explica que «o PSOE sempre avogou pola xestión pública e agora optan por un modelo que alonga os prazos de apertura e incrementa os custos do servizo».

Sobre este asunto también se pronunciaron Fernando Suárez y Mayra García, que fueron muy duros con el Partido Popular apuntando ambos en el mismo sentido. Se refieren a que «desde o Partido Popular coñecen perfectamente a situación dos concellos e saben que agora mesmo non temos capacidade de contratación e temos que recurrir a este método para poder poñer a andar uns servizos tan necesarios para os nosos concellos», apuntó Suárez Barcia.

La regidora trabadense, por su parte, se pronunció de manera similar y añadió que «en realidade, tal e como está plantexada a xestión, seremos os concellos os que guiemos o funcionamento dos centros, porque a Deputación contratará directamente ó persoal responsable do seu funcionamento, e eso sábeo Elena Candia».

Asimismo, tanto el alcalde de Ribadeo como su homóloga de Trabada destacaron el esfuerzo que se está realizando para sacar adelante «unhas instalacións que costou motitísimo esforzo».

Candia dice que como muestra de que se privatiza, la adjudicataria se ocupará de trasladar y acompañar a los enfermos, será responsable de la limpieza de las instalaciones, recogida de residuos o comidas.