La apertura de la residencia ribadense enfrenta de nuevo al alcalde con el PP

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, y el portavoz municipal del PP, Daniel Vega, mantuvieron un agrio enfrentamiento en el pleno extraordinario celebrado el martes a petición expresa de los concejales populares para tratar el tema de las condiciones de apertura de la residencia de mayores. Los populares sospechan que no se abrió tal y como marca la ley porque indican que no disponía de gas, por lo que no se podía utilizar la cocina y se tuvo que usar un catering.

Esto siguió funcionando así hasta hace unos días en que el servicio de cocina se normalizó completamente.

El alcalde ribadense se mostró visiblemente molesto con la actitud del portavoz del PP ya que apuntó que en una comisión informativa con presencia de los máximos responsables del funcionamiento del centro se ofreció toda la información que solicitaban y afirma que no opusieron problema alguno ni plantearon dudas sobre ningún aspecto legal.

Pero Daniel Vega dice que en el pleno el alcalde no llegó a explicar nunca claramente "se concedeu a licencia municipal para a apertura da residencia da terceira idade sen ter certificada a posta en marcha de tódolos servizos para o seu correcto funcionamento". También esto fue motivo de disputa ya que dicho centro no precisa de licencia municipal para comenzar a funcionar, sino que para hacerlo necesita el Permiso de Inicio de Actividade (PIA), que le concedió la Xunta, y preguntó a Vega si el Gobierno autonómico se lo daría si no viese legal.

Suárez Barcia asegura que solo hubo algún problema habitual y recuerda que se actuó conforme al permiso que concedió la Xunta

El portavoz del PP insistió en sus críticas y calificó de "intolerable a falta de resposta de Fernando Suárez sobre o funcionamento da residencia". El responsable de los populares recordó que el centro residencial "foi inaugurado ata en dúas ocasións nas que os actos se converteron en mitins. É unha vergoña celebrar estes eventos de cara á galería cando, no momento de abrir o centro, non se estaban a ofrecer os servizos completos". Suárez Barcia le recordó que la apertura de la instalación se hizo una sola vez, y después de las elecciones municipales.

Sobre las carencias iniciales denunciadas por Daniel Vega, el alcalde aseguró que fueron problemas que surgen en cualquier obra importante y que fueron solventando. Acerca del tema del gas explicó que "aproximadamente durante quince días non se puido usar a cociña principal polo que, atendendo aos criterios dos técnicos, botamos man da contratación legal dun servizo de catering da mellor calidade e de cercanía que funcionou marabillosamente. Desde hai xa varias semanas, o servizo de cociña está funcionando sen maior problema".

Vega denunció el tono "brusco" del alcalde en el pleno.

Una historia que no parece acabar

La polémica política en torno a la residencia de Ribadeo no parece tener fin. Ahora llega a propósito de este episodio cuando ya está funcionando y a punto de acoger 18 nuevos internos. Antes originó un gigantesco enfrentamiento entre Concello y Xunta que dura unos diez años y que aún hoy continúa con el PP local.