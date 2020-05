Un aperitivo de 'Viveiro a través do tempo'

Los impulsores del largometraje documental Viveiro a través do tempo dieron a conocer un avance con la publicación del primer "teaser tráiler" y esperan que la película esté disponible en VOD (vídeo bajo demanda) en plataformas digitales antes de final de año. Participan en ella más de 140 vivarienses que pretenden presentar su municipio "a un público internacional".

El proyecto, dirigido por el cineasta y publicista vivariense David de Bartolomé junto a su primo David de Bartolomé, con la colaboración de la Diputación de Lugo y el Concello de Viveiro, muestra en este primer tráiler una interpretación coral del clásico Catro vellos mariñeiros donde las voces se acompañan de imágenes representativas del municipio, como el puerto y la lonja de Celeiro, el teatro, las iglesias, una procesión, el Resurrection, Naseiro o el mercado semanal, entre otras.

La hermana del director y guionista, Claudia de Bartolomé, explica que en la cinta final, de 119 minutos, figuran "personas de los ámbitos de la política, las artes, el deporte y muchos más. Este largometraje hace un repaso de la historia, las tradiciones y la cultura de Viveiro, contada por sus habitantes y nativos", reseña.

El gallego es la lengua vehicular de este trabajo, en el que también se incluyen el castellano y el inglés. "Es el primer proyecto de estas características a nivel nacional y pretende presentar la tierra a un público internacional", comenta Claudia de Bartolomé, que añade que "han sido necesarios más de dos años para reunir todas las entrevistas y el material gráfico y audiovisual para completar el proyecto, que cuenta incluso con metraje bajo el agua". El lanzamiento irá acompañado de un libro que recopila "el diario del proyecto, con fotos, guión, notas de rodaje e ilustraciones".

Otros dos proyectos de De Bartolomé verán la luz en los próximos meses

TRABAJO INTERNACIONAL. David de Bartolomé tiene entre manos otros dos importantes proyectos internacionales. En junio se estrena su película Renko, con Carlos Bardem (actor de Celda 211, entre otras) y Jaime Wilson (Hellboy 2) en VOD. "Rodada entre Los Ángeles y Madrid, esta película es un homenaje al cine de terror y acción de los años 80, con efectos especiales del nueve veces ganador del Goya Raúl Romanillos y con música de Ramon Huggins, colaborador habitual de Eminem", detalla Claudia de Bartolomé.

Además a principios de 2021 el vivariense estrenará la producción norteamericana The first lady of Motown, "la historia de la primera mujer que se convirtió en estrella en la legendaria discográfica Motown, en una época en la que ser mujer y afroamericana era todo un reto en la sociedad". "Producida por la primera dama de Motown, Claudette Robinson, y el legendario Smokey Robinson, el productor musical y escritor de canciones más prolífico y popular de la etapa clásica norteamericana. A él se deben canciones como My Girl de The Temptations y muchas más de mitos como Michael Jackson, the Beatles y Stevie Wonder, entre otros", avanza.