Apenas se produce leche ecológica en la comarca, pese a ser un negocio rentable

Ruth Rodríguez Bermúdez es una veterinaria de O Valadouro, experta en producción de leche ecológica, tema sobre el que versó la tesis doctoral que acaba de presentar. Una actividad de la que constata su rentabilidad y de la que, sin embargo, apenas hay granjas que se dediquen a ello en la comarca y eso que, según Rodríguez Bermúdez, "hai pequenas gandeirías que están a cumprir os requisitos ao oitenta por cento". Sería, pues, un pequeño paso, que también sería factible para el asentamiento de los jóvenes en el rural.

"Se o leite se paga ben hai que producir litros e si se paga mal hai que producir con poucos gastos para que queden máis beneficios", razona Rodríguez. Una sentencia que se puede extrapolar sobre todo a la producción en ecológico, a base de pastos, con el consiguiente ahorro en piensos.

Ahí surge ya el primero de los inconvenientes, puesto que habría que volver a aprender a hacer pastoreo para lograr aprovechar bien los pastos, que no tiene nada que ver con hacer silos del ganado estabulado. De hecho, no es más que volver al pasado "e facer cousas que de seguro sabían e facían os nosos avós", como es el caso de las agrupaciones de partos, pues "na natureza, as vacas tenden a parir un pouco antes do pico de crecemento da herba porque o seu pico de leite é poco despois do parto e necesitan máis comida. A época de parto sería en primavera, porque é algo estacional, pero que se perdeu en extensivo porque cos silos hai garantía de comida todo o ano. As épocas de máis crecemento de herba coinciden na primavera e no outono".

CALIDAD. "O ecolóxico compesa por calidade, non por cantidade", cuenta Rodríguez Bermúdez, quien cree que en muchas explotaciones de la zona, con pocas reses, sería fácil la adaptación a ecológico, porque "practicamente o están facendo, porque sacan as reses todos os días a pasear e teñen que tratar de que non estean presionadas para que no enfermen e, a maiores, o que habería que facer sería estar máis pendentes do celo e as inseminacións porque non se dan tratamentos hormonais nin outros rutinarios preventivos, só se enferma, ademais de non poder usarse fertilizantes nin pesticidas no campo".

"É máis un cambio de mentalidade", considera esta profesional, quien cree que en el caso de la gente de más edad pesa un poco la tradición y el hecho de tramitar la documentación exigida, "pero que no fondo non é tanto e o certo é que hai gandeirías que xa cumpren os requisitos nun oitenta por cento". "Eu penso que o papeleo bota a moitos para atrás pola idade", manifiesta.

Ruth Rodríguez constata que el precio de la leche es más alto en ecológico y se paga aún mejor si es para hacer derivados lácteos. Un objetivo en el que tiene una gran importancia la raza de las vacas, pues mientras en extensivo la más adecuada es la frisona para ecológico se recomienda una frisona rústica, "que se adapta moi ben ao pastoreo", pero si se quiere para hacer quesos, yogures o mantequillas con la que después se preparan galletas "necesítase un leite con máis graxa e proteínas, polo que se debe apostar por un cruce de frisona con outras razas ou estas mesmas en puro", como puede ser el caso de la vacas jersey, roja sueca, fleckvieh, montbeliarde o normade, señala.

Hay otras razas autóctonas que se busca potenciar en determinadas zonas, es el caso de la pasiega, en Cantabria, por la que se está apostando para turismo rural y granjas escuela. Con ello, se consigue no solo fomentar las razas propias de esa zona, "porque teñen una xenética que compensa manter, senón porque tamén e o que demanda o usuario destas instalación, que quere ver o que se semella ao de antes, o que lle recorde os seus avós". Un razonamiento que vale para las granjas escuela, en las que muchos niños de ciudad tienen su primer contacto con estos animales.

AL ALZA. Con este brillante futuro por delante sorprende que en A Mariña apenas haya explotaciones dedicadas a esta actividad, "que están moi concentradas no centro de Galicia e na provincia lucense están sobre todo na Terra Chá", pero Ruth Rodríguez piensa que sería una buena salida laboral, pues por su propia experiencia constata que las ganaderías ecológicas crecen porque también lo hace el consumo de estos productos en la sociedad actual.

"O ideal sería que houbera varias explotacións na zona para que entraran todas nas mesma ruta de recollida", asevera, al tiempo que anima a los ganaderos a informarse de las opciones que ofrece y que considera que son muchas e interesantes.

La producción en ecológico tiene salida, pues si es poca "pódese distribuír a través das tendas da contorna, como xa ven sucedendo" y son también cada vez más los comercios que apuestan por la alimentación natural, que sigue siendo un sector en expansión. "Creo que podería ser unha boa saída para os gandeiros novos, que teñen mercado e saída na propia zona nas tendas especializadas. A distribución non sería un problema, pero hai que dar o paso de arriscarse".

La joven es una apasionada del mundo rural y la devoción con la que habla de su tesis sorprende que en algún momento quisiera dedicarse a otra cosa. "Non foi Veterinaria a miña primeira opción, eso decidimo e primeiro de Bacharelato, pero ata entón barallada Xornalismo e Tradución e Interpretaciób. Gústame pensar que cumprín as tres, porque para a investigación teño que estar todo do día lendo documentos en inglés e despois teño que redactar os informes", cuenta la joven, que ahora mismo está desempleada y que asevera que no se plantea solo su futuro a la labor investigadora. "Hai moitos campos e non estou aberta a un só, aínda que todos teñen pros e contra", reflexiona.

