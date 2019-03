El apeadero de Feve en As Catedrais atraerá turistas de todo el Cantábrico

RIBADEO. El anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que Renfe construirá un apeadero del tren de vía estrecha frente a la playa de As Catedrais fue acogido con especial regocijo por el gobierno municipal ribadense. El alcalde, Fernando Suárez, se congratuló de conocer una noticia de la que, aseguró, "non tiña a menor idea e ninguén se puxo en contacto con nós para comentárnola, pero é moi ben recibida". La alegría del regidor ribadense se justifica por una circunstancia muy particular, que es que la mayor parte de los turistas que recibe el municipio a día de hoy proviene de las comunidades del Cantábrico. Están experimentando además un crecimiento importante los procedentes de Cantabria y País Vasco.

A ellos hay que sumar los que podrían llegar de la dirección contraria, esto es, de todo el tramo comprendido entre Ferrol y Ribadeo.

Suárez Barcia también se mostró contento porque, bajo su punto de vista, supone un buen ejemplo de colaboración entre administraciones más allá del signo político de cada cual.

Aún añade más particularidades positivas a este anuncio: "Está o feito innegable que levamos anos dicindo desde Ribadeo, que hai que favorecer o transporte por tren porque non é só un valor positivo para a praia, é tamén un valor moi positivo para a propia Feve".

De hecho, recuerda que según los datos de afluencia turística "á praia chega en torno a medio millón de visitantes cada ano, así que non é moi comprensible que non se aproveite esa circunstancia" y recuerda que todo esto "xa se expuxo durante a etapa de Goberno do PP pero desde o Ministerio de Fomento na época de Mariano Rajoy nin chegamos a recibir unha resposta".

Ahora, el alcalde ribadense confía en que "esto non sexa só un anuncio electoral propio desta época", algo que apunta que le disgustaría mucho y añade que "nos poñeremos en contacto co ministerio porque é importante que se faga o apeadoiro, pero temos que traballar de xeito coordinado entre as administracións porque teremos que abrir unha estrada ata a praia ou un vieiro de acceso, e esto témolo que facer desde o Concello".

EFECTO. Con respecto al efecto inmediato que puede tener, Fernando Suárez no duda de ello porque dice que bajo su punto de vista "está claro que a praia é un dos lugares máis bonitos que se poden visitar, con esto tamén será máis accesible".