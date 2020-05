Aparecen pancartas contra un médico de baja en A Pontenova y este las denuncia

Un grupo de vecinos de A Pontenova colocó una serie de pancartas en las inmediaciones del centro de salud de la localidad para protestar por las bajas que cogió un médico de este ambulatorio, David Álvarez, con el que aseguran que no pudieron consultar en ningún momento desde que comenzó el estado de alarma.

El increpado se mostró muy afectado por esta situación y ya presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil para que investigue los hechos. Los vecinos aseguran estar "cansados" y dudan de que sus bajas estén motivadas al tiempo que denuncian que les deja en una situación de precariedad porque no pueden tener una atención médica correcta al no disponer de este profesional.

En las pancartas aparecen lemas como "Si todos os médicos fan como David mátanos o Covid", "David non volvas quédate na casa" o "David, quen che dá as baixas? Sanidad ou o médico da Caridad?".

Pero David Álvarez no se arredró ante la situación y anticipa que "voy a ir hasta el final para saber quién hizo esto". Explica que varios médicos distintos certificaron sus bajas "e incluso en la última revisión que tuve, del día 7, me advirtieron de que estaba en una situación delicada, que no podía hacer ningún esfuerzo o pondría en riesgo mi recuperación de cara al futuro. Salí disgustado".

Álvarez dice no comprender esos ataques porque "siempre atendí a la gente con profesionalidad" y está en una mala situación de salud

Pero al margen de ello, dice no estar dispuesto "a que se ponga en duda todo el trabajo que hice durante 23 años como médico, donde creo siempre atendí a la gente correctamente e incluso hice varios favores a la gente".

Por eso se inclina a pensar que tras esto "pueda haber motivaciones políticas, porque yo y mi compañero somos la única oposición en A Pontenova. Yo no sé si nos quieren eliminar o qué pasa, pero es bastante triste que recurran a esto". Recuerda que ya en campaña electoral "nos quitaron un cartel con mi foto que apareció en un horno de Os Fornos. En aquel momento lo pasamos por alto, pero esto ya no, esto no lo voy a consentir".