Aparecen de nuevo montones de piedras apiladas en As Catedrais

Algunos usuarios de la playa ribadense de As Catedrais siguen comportándose de forma incívica y apilando montones de piedras entre los pliegues del acantilado o incluso sobre la arena, en una acción que altera por completo el ecosistema del arenal ribadense y además puede llegar a suponer un problema.

En este caso, un vídeo grabado por la usuaria de Twitter @ikutram mostró claramente la enorme cantidad de montones que se podían ver durante la mañana de este miércoles con ocasión de la marea baja. Ella misma, geóloga de formación, advertía de que no se hagan este tipo de cosas porque suponen una alteración directa del hábitat de diferentes especies.

No hagáis estas cosas, por favor. pic.twitter.com/ec9B0a8WIE — marta pf (@ikutram) August 10, 2022

Este problema ya se dio el año pasado y se advirtió seriamente a los usuarios de que no lo hiciesen para evitar un mayor desgaste de la playa, para que no se contribuya a su erosión y para que no se destruya el hábitat de una zona que está protegida, está en zona de Interés Comunitario y reconocida como Monumento Natural.