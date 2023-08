Más ejemplares de carabelas portuguesas en las playas de A Mariña

La presencia de carabelas portuguesas vuelve a estar presente en el día a día de las playas mariñanas y este martes hubo que cerrar tres al baño en Foz por la presencia de estos organismos coloniales.

Se trata de los arenales de Areoura, que estuvo cerrado desde la una de la tarde porque se encontraron bastantes ejemplares, y los de A Rapadoira y Peizás, donde se izó la bandera roja a última hora de la tarde.

En esta ocasión no aparecieron ejemplares en Llas, aunque sí en otras playas como As Polas, donde no hay servicio de vigilancia, por lo que los socorristas piden precaución a los usuarios.

En Ribadeo fueron dos los arenales afectados por la llegada de las carabelas portuguesas. Concretamente As Catedrais y As Illas.

Los servicios de socorrismo tuvieron que alertar a los bañistas de la situación y aunque no fue necesario cerrar las playas al baño, sí que tuvieron que recoger varias y sacarlas del agua para evitar que pudiesen causar algún tipo de problema entre los bañistas.

El lunes a última hora también apareció un ejemplar en la playa de O Cabaliño, en Burela y este martes por la mañana otros dos en O Portelo. Las dos playas urbanas de la localidad.

Y en Xove, a última hora de la tarde de este martes el 112 Galicia dio la alerta de que se había avistado un ejemplar en Portocelo. Efectivos del servicio de vigilantes xovense se acercaron a comprobarlo y recordaron que en las playas hay carteles que avisan de la presencia de estos organismos.