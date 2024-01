Aparecen tres aves muertas en una sola tarde en la playa de Arealonga

Un vecino de Lugo localizó este viernes en la playa barreirense de Arealonga tres aves muertas en un espacio de aproximadamente cien metros.

Las tres aves las fue localizando poco a poco en torno a las cuatro y media de la tarde en ese arenal, que visita con frecuencia.

Según explicó, las tres se encontraban casi en la línea que marcaba la marea en ese momento y primero localizó una a la que no dio importancia, aunque sí se extrañó al ver el segundo ejemplar y aún más al localizar a pocos metros el tercero.

También indicó que aunque buscó algunos más, no localizó más pero reconoció que se trata de un fenómeno muy poco frecuente "porque normalmente aparecen de una en una, esto es poco habitual. No sé cuál pudo ser la causa de la muerte" porque exteriormente no se podía apreciar ningún tipo de lesión.