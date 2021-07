Aparece una oveja colgada en un puente sobre la carretera LU-540 en Merille, Ourol

Una oveja muerta apareció a primera hora de la mañana de este domingo colgada en un puente sobre la LU-540, la carretera que une Viveiro y Cabreiros, a la altura de Merille en Ourol. Sobre el animal, que colgaba de las patas traseras, podían leerse las palabras Peligro lobo, una inscripción que también apareció en varios puntos de la misma parroquia ourolesa de Merille.

Según indicaron los efectivos de Protección Civil desplazados al lugar, agentes del Seprona fueron los encargados de descolgar al animal. Al parecer, según explicó el regidor ourolés, José Luis Pajón, la oveja fue depositada en una orilla del puente, que forma parte de la carretera que une Merille con Bravos, a la espera de que personal de la Xunta la inspeccione.

Aunque todo son suposiciones, muchas fuentes apuntaban este domingo a que el acto podía ser una denuncia pública por los continuos ataques del lobo a animales en la zona que están diezmando las cabañas de los vecinos, que en muchos casos crían estos animales como complemento para su economía doméstica.

El alcalde ourolés recordaba que hace unas semanas el lobo había matado cinco ovejas en Vilares y que la semana pasada atacó a otras siete en Pousada, en Merille. Todas pertenecían a los mismos propietarios que en poco más de un mes vieron su cabaña considerablemente diezmada.

En este sentido, Pajón subraya que "deberían tomar medidas para controlar a poboación do lobo", ya que "nesta zona non conta con ningún depredador natural, polo que as camadas crían e está aumentando moito a poboación porque non hai o equilibrio natural que debería haber". Pajón defiende que "o lobo pode convivir co ganado", pero considera que la población que hay ahora "é excesiva" y representa un problema con continuos ataques al ganado que, en muchas ocasiones, se producen cerca de las casas.