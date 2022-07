Aparece una culebra de más de un metro cerca del centro comarcal de Mondoñedo

Un particular alertó en la noche de este miércoles, hacia las once y media, de la presencia de una culebra de gran tamaño en las inmediaciones del antiguo centro comarcal de Mondoñedo. El reptil trataba de subir el bordillo de una acera y como no lo lograba se movía por la calzada de la calle Julia Pardo de un lado a otro.

La culebra buscó refugio por la zona, se cree que pudo acceder a un garaje por el rebaje de una acera o colarse por un sumidero. El vecino comunicó el avistamiento al 112 de Galicia, que a su vez alertó a Protección Civil y a la Guardia Civil. El reptil pudo sentirse acorralado, pero no causó daño alguno.

Los agentes de este cuerpo se acercaron hasta el lugar, pero ya no detectaron el ofidio, pero indicaron que se había refugiado en una parcela próxima. Quienes lo vieron piensa que puede proceder de fincas sin desbrozar que hay en la zona próxima al cementerio mindoniense, lo que es caldo de cultivo propicio para su proliferación.