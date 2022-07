Ánxel Vizoso: "Vou poder cumprir un soño"

El Rally San Froilán 2022 tendrá un nuevo representante mariñano. Se trata del viveirense Ánxel Vizoso, que se proclamó brillante campeón del Volante Deputación, la prueba que cada año organiza la Vicepresidencia del organismo provincial de Lugo para darle la oportunidad de estar en la parrilla de salida de la prestigiosa prueba, a pilotos que no hayan participado oficialmente en un rally. Vizoso correrá el rally a los mandos de un Dacia Sandero, con asistencia del equipo Trs Rácing Team.

Para conseguir el privilegio de pilotar en el Rally San Froilán, Ánxel Vizoso tuvo que ser el más rápido entre los 160 pilotos que se dieron cita durante un intenso fin de semana en el circuito de A Pastoriza, donde se celebraron las eliminatorias y la fase final.

"Dende moi noviño gústanme os coches, meu pai é mecánico e eu tamén, así que sempre me sentín atraído por este mundo"

Tras superar diferentes cribas, Vizoso consiguió colarse entre los cuatro mejores después de imponerse en todas las series que disputó antes de la fase final. En ella se vio las caras con Pablo Núñez, Jesús Amor y Salvador Carreira. El piloto vivariense volvió a ser el más veloz, con un tiempo de 1.43.103, seis segundos mejor que el segundo clasificado, Pablo Núñez, que invirtió 1.49.130. Amor y Carreira fueron tercero y cuarto, con cronos de 1.52.257, y 1.52.997, respectivamente.

Vizoso se mostró muy feliz por el premio, ya que participar en el rally de San Froilán "é un soño que vou poder cumprir" e incluso puede animarle a adquirir su propio coche para correr este tipo de pruebas. "Teño un amigo que tamén é un seguidor destas probas que sempre me di que teño que comprar un coche e penso que o vou acabar facéndoo, sobre todo despois disto", aseguró.

"Empecei a sentirme moi nervioso antes da fase final, xa que me fastidiaría quedar fóra véndoo tan cerca"

El vivariense acudió a A Pastoriza convencido de hacer un buen papel, aunque el triunfo colma todas sus aspiraciones. "Non vou dicir que fora de paseo, a ver que pasaba. Tíñalle moitas ganas a esta proba e coñecía o circuíto como a palma da miña man despois de rodar un montón de veces nel, algo que penso que me beneficiou aínda que os organizadores do evento poñen obstáculos e trampas para que isto non sexa decisivo".

El joven mariñano tuvo que templar los nervios para sacar lo mejor de sí mismo. "O primeiro día estaba tranquilo, se caía eliminado non pasaba nada. Pero antes da final estaba moi nervioso porque xa vía o obxectivo moito máis cerca", señaló Vizoso, que tiene querencia por los coches desde muy joven, ya que su padre es mecánico y también él mismo siguió sus pasos. "Sempre me gustaron os coches, vén de familia. Lembro que no 2013 fun por vez primeira ao Rallye San Froilán e agora vou participar nel", señaló.