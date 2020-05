El anuncio de Alcoa de cerrar Aluminio deja A Mariña sin un pilar de la economía comarcal

La reunión a la que el director de Alcoa en España, Álvaro Dorado, había convocado al comité de empresa este jueves en Lugo no auguraba nada bueno, pero los peores pronósticos se confirmaron cuando la compañía anunciaba el inicio de un periodo de consultas para un proceso de despido colectivo que afectaría a un máximo de 534 trabajadores de la planta de Aluminio, donde trabajan 633 personas. El complejo incluye también la planta de Alúmina, que emplea a 510 trabajadores y que en principio no se verá afectada por este periodo de consultas. El anuncio deja a la comarca de A Mariña sumida en una profunda crisis laboral, puesto que la industria del aluminio es el pilar básico en el que se asienta la economía comarcal.

Según el comunicado hecho público por la empresa, esta propone unas tres semanas de plazo para explicar a los representantes de los trabajadores la situación de la planta y los retos que afronta, así como discutir las opciones y medidas a adoptar. "El propósito de esta consulta informal es poder avanzar con los representantes de los trabajadores antes de iniciar un periodo formal de consultas, que tiene unos plazos concretos", aseguran desde la compañía y subrayan que "no se tomará ninguna decisión hasta que el periodo de consultas haya concluido".

Desde Alcoa pusieron encima de la mesa los problemas externos de producción que debe afrontar y de mercado "que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva". Además insistió en los problemas estructurales que incluyen los altos costes de la energía y el bajo precio del aluminio que, junto con el exceso de capacidad global "han causada significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen".

El comité de empresa europeo también ha sido informado de esta situación este mismo jueves.

RECHAZO TAJANTE. Tras salir del encuentro los miembros del comité de empresa rechazaron de plano esta decisión unilateral de la empresa. "No queremos saber nada de despidos porque es inviable pretender que A Mariña vuelva a hace 40 o 50 años atrás", aseguró el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, quien indicó que le exigieron a la empresa que desistiera de su intención y que esperara al 3 de junio "día en el que el comité y sindicatos tiene una reunión con el Ministerio de Industria".

Los representantes de los trabajadores también criticaron la forma en la que la empresa llevó a cabo el proceso: "La forma de llevar las cosas es a través de una mesa multilateral que aceptamos todos los actores que estamos aquí y en la que también están el Gobierno central y la Xunta, que tienen la potestad de legislar y son los que tienen que dar una solución".

En este sentido, Zan insistió en la necesidad de contar con un marco legislativo para la energía industrial "igual o parecido al resto de los países de Europa, que nos de una viabilidad y un futuro como planta y, sobre todo, que le dé a Lugo lo que le pertenece, que es una industria sana y potente, que pueda sacar a la provincia del Covid-19 de la mejor forma". En este sentido, Zan puso encima de la mesa la opción dada por la Unión Europea, a raíz de la crisis sanitaria, de que los gobiernos intervengan las empresas un máximo de siete años.

El sindicalista mostró su preferencia por esta forma de salvar la factoría, como ya lo había hecho en más de una ocasión: "Estamos seguros de que si Alcoa no quiere seguir, esta empresa se puede intervenir. Tenemos gente muy cualificada en este país, como el señor José Ramón Camino o cualquier otro, que puede llevar esta empresa a una salida". En este sentido también recordó que "fue la primera empresa en nombrarse esencial el 30 de marzo" y que se trata de un sector "indispensable para la transición ecológica y energética".

Además de Zan intervino ante la prensa Xosé Paleo, quien fuera presidente del comité con anterioridad, para subrayar que "o único que nos diferenza do resto de empresas de aluminio é o prezo da enerxía, o resto dos parámetros son os mesmos e incluso os salarios son máis baixos".

MOVILIZACIONES. Zan ya anunció que este viernes se reunirá la comisión permanente del comité para emprender un calendario de movilizaciones similar al que ya se venía haciendo desde el año pasado, así como su intensidad. "Imos pelexar todo o que poidamos e máis para que esta fábrica continúe funcionando porque non nos imaxinamos o futuro da Mariña sen esta fábrica", dijo Paleo.

Los representantes de los trabajadores insisten en que lo principal es conseguir que la factoría siga en marcha "sea con Alcoa o sea con cualquier otra".

José Antonio Zan. Presidente del comité

"Sin una industria potente no hay crecimiento ni quien pague el salario del resto"

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, defendió la necesidad de apostar por la industria como modelo de crecimiento económico. "Queremos tener los mejores médicos y los mejores hospitales, pero si no hay un sector primario potente, no hay crecimiento económico y no hay quien pague los salarios de todo eso". "O tenemos industria o el país se va al garete", añadió.

Zan insistió en que la producción de aluminio es "indispensable para la comarca de A Mariña, para el resto de Galicia y para toda España" y recalcó su viabilidad: "Es un sector pujante y en crecimiento en todo el mundo. Somos viables y tenemos que seguir funcionando".

En defensa de la continuidad de la Aluminio, Zan lanzó un mensaje a los clientes de la planta asegurándoles que "estén tranquilos, que esta fábrica va a seguir funcionando porque vamos a luchar para que así sea".

El presidente del comité evitó hablar de margen para la negociación porque dijo que no están "pensando en lo que dice la empresa" sino que están centrados en luchar darle continuidad de la planta. "No podemos dejar que una multinacional trate de esta forma al Gobierno, a la Xunta, a los trabajadores y a toda una comarca como la de A Mariña, que se ha volcado con esta multinacional desde que ha llegado". "No creemos que sea el momento para esto", dijo.

Álvaro Dorado. Presidente de Alcoa en España

"Deben tomarse medidas de forma urgente, pese al impacto que sabemos que tendrán"

El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, remitió una carta a todos los empleados de la factoría informándoles de la necesidad de tomar "medidas urgentes", dada la situación que atraviesa la planta. "Alcoa se ve obligada a reestructurar San Cibrao, ya que no es viable debido a ineficiencias productivas que plantean una situación económica insostenible".

Dorado replica en la carta los motivos esgrimidos en la reunión con los representantes de los trabajadores para tomar esta decisión sobre los problemas estructurales de la planta y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global, que han causado "significativas pérdidas recurrentes" y que se prevé que continúen.

"Sabemos que el proceso que estamos comenzando hoy es difícil y somos conscientes del potencial impacto de estas medidas y, en la medida de los posible, Alcoa intentará minimizar el impacto a través del proceso de consulta con los representantes de los trabajadores", asegura Dorado en la carta y subraya que no se tomará ninguna decisión hasta que haya terminado el periodo de consultas.

En un tono más personal, Dorado indica que desde la dirección saben que la plantilla ha trabajado "muy duro para mejorar la competitividad de la planta de Aluminio de San Cibrao y comprendemos que esta consulta genera incertidumbre". "Haremos todo los posible para alcanzar el mejor acuerdo y garantizar el respeto mutuo a través de este proceso", finaliza la misiva.