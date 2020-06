Antuña tilda de "error" focalizar en nombres concretos el posible rebrote

Estar preparados para un posible rebrote de la pandemia y formar a los colectivos más vulnerables son los objetivos del curso promovido en Madrid por el Ministerio del Interior para equipos de primera intervención y en el que participaron representantes de toda España. El responsable del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Cervo, Mario Antuña, que fue uno de los dos representantes gallegos asistentes, junto al jefe de bomberos de Narón, Carlos Castro, advierte del "error" de focalizar en nombres concretos el posible rebrote.

"Esto es una pandemia y afecta a los seres humanos y no tiene nada que ver con comunidades autónomas, ni provincias ni estados. Las personas contagiamos vivamos en Madrid, en Jaen, en Argentina o en Burela", cuenta a modo de ejemplo sobre los miedos de la desescalada, para incidir en que mientras no haya una vacuna "lo único que impedirá el contagio es evitar las situaciones de riesgo" y ve fundamental que los hábitos de prevención "que aprendimos durante el confinamiento no se pierdan ahora con la relajación".

"La única forma de evitar el virus es aislarnos, pero como no podemos estar eternamente en casa hay que tener medidas de precaución", dice, para recordar que las fundamentales son mantener la distancia social, el uso de la mascarilla cuando no se pueda y el lavado continuo de manos. Tres normas básicas que todo el mundo debería tener en cuenta, reconoce, pues "todo esto nos pilló de nuevo porque se salió de los cánones normales, pero la sociedad ya tiene asumido los errores y saben lo que funciona y lo que no".

Una prueba/error que también se abordó dentro del curso, con la puesta en común por los diferentes servicios de las actuaciones realizadas durante la pandemia. "Es muy importante el vínculo de empatía que se creó, porque unas veces se hicieron las cosas bien y otras mal y allí estuvimos gente de servicios pequeños con integrantes de la Ume que estuvieron en el Palacio de Hielo, del Samur, encargados de los traslados, bomberos que intervinieron en residencias o gente de defensa nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ). De todos se aprende y yo estoy muy contento de como hicimos aquí las cosas, con desinfecciones en residencias en el Hospital da Mariña o en cuarteles y también del apoyo que nos dieron nuestros responsables políticos", reitera.

A estas enseñanzas suma también datos teóricos sobre virus, en especial el SARS-CoV-2, a cargo de un microbiólogo encargado de un laboratorio de nivel 3. Todo lo aprendido servirá para que Antuña pase ahora a ser formador de otros colectivos. Además de equipos de protección, su labor se centrará en cursos para colectivos más vulnerables, como residencias y centros asistenciales, donde acudirá para poner en marcha protocolos que ayuden a prevenir el virus y a minimizar los contagios.