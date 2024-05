Antonio Valín: "No sé qué pudo ver el Papa en mí"

El nuevo obispo electo de la diócesis de Tui-Vigo, el ribadense Antonio Valín, reconoce que está viviendo estos momentos "con sentimentos encontrados" porque admite estar "moi feliz", pero también algo despistado porque "non sei que pudo ver o Papa en min, sinceramente. Persoas mellores ca min, deso estou segurísimo, hai moitísimas e con máis e mellores cualidades humanas para ser nomeados bispos, así que non sei que puido ver en min".

En todo caso, se mostró "tremendamente agradecido" y admitió que "levo xa varios días pensando na diócese de Vigo. Tócame ir coñecendo a cada un, acollendo a todo o mundo e poñerme a camiñar con eles sumándose á longa historia da igrexa diocesana de Vigo". Agradeció el trabajo de su predecesor, Luis Quinteiro, "e a súa calidez e cariño desde que se enterou deste nomeamento e se puxo á miña disposición. Foi profesor meu e sempre tivemos relación moi cordial e moi cercana".

"Agora, creo que este é o momento de soñar pero cos pés na terra e o corazón no ceo e traballar para levar adiante a proposta que nos fai Xesús. Ata o de agora isto fíxeno neste cacho do norte de Galicia, agora tócame baixar un pouco máis, pero espero poder facelo coa mesma entrega e paixón", adelantó Valín Valdés de la etapa que está a punto de comenzar en una diócesis tan importante para Galicia y para España entera como es la de Tui-Vigo.

En cuanto a su labor a partir de ahora avanzó que será "ir enfrascándome e ir coñecendo pouco a pouco esa diócese”, que admitió que lo necesitará porque "é unha realidade urbana moi distinta á da nosa diócese pero tamén eles teñen mundo rural e mariñeiro coma en Mondoñedo. Eu vou aportar o meu grao de area e o resto teremos que facelo entre todos".

También se refirió a lo que deja en esta diócesis de Mondoñedo y tuvo palabras especiales "para a miña familia que queda aquí, por suposto, e eso é duro pero forma parte da miña vida. Do resto sempre me tocou vivir cambios que afrontei sempre con responsabilidade pero con moita tensión porque lle quero á xente e ós lugares e me sinto identificado. Pero é que isto non é cambiar de parroquia, é mudar de diócese e de vida e deixo aquí o que eu son. Din que esta é unha Igrexa pequena, humilde; bueno, pero todo o que eu son débollo a esta Igrexa e síntome moi identificado con ella, así que sei que me costará, pero na vida sacerdotal sabes onde empezas pero non onde acabas".